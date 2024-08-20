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Курс доллара упал почти на 2 тенге на торгах 20 августа

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,81 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 1,82 тенге.

Курс китайского юаня стал меньше на 0,39 пунктов, составив 66,69 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 476,5-478,5 тенге, евро – по 525-529 тенге, российские рубли – по 5,23-5,35 тенге.

Вместе с тем цены на нефть продолжают снижаться с начала рабочей недели.

Согласно данным торгов 20 августа, стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,38%, до 76,59 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,43%, до 72,61 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 478,74 тенге, евро – в 528,24 тенге, рубля – в 5,35 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 августа, можно здесь.

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