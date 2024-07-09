Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

9 июля 2024 года Национальный банк Казахстана (НБК) поделился хорошей новостью для любителей коллекционировать монеты, сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор уведомил их о выпуске в обращение коллекционных монет, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева.

"Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", – говорится в сообщении Нацбанка.

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL

Каныш Сатпаев – советский учёный-геолог, научный и общественный деятель, профессор, первый президент Академии наук Казахской ССР.

Монета номиналом 2000 тенге, на которой изображено кольцо из тантала пурпурного цвета, что является отсылкой к цвету марганцевой руды, минерала, крупное месторождение которого было открыто и разработано К. Сатпаевым близ населенного пункта Жезды.

Марганец активно использовался при производстве стальных сплавов для бронетехники во время Великой Отечественной войны, выдавая более 70% марганцевых руд в СССР.

Монеты изготовлены:

в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо – из тантала массой 40 грамм), масса монеты – 74 грамма, диаметр – 50 мм, качество – proof, номинал – 2000 тенге, тираж – 300 штук;

Изображение биколорной монеты

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиор (МН 25) масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5000 штук.

Изображение монеты из мельхиора

Фото: nationalbank.kz

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – заявили в пресс-службе НБК.

Биколорные монеты выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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28 марта 2024 года стало известно, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты EURO-2024 из серии "Спорт". Их продажа стартовала с 23 апреля.