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В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане

магазин и покупатель, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 10:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Впервые за 15 месяцев в России наблюдается недельное снижение цен на основные потребительские товары и услуги. С 27 августа по 2 сентября дефляция составила 0,02%, сообщает Zakon.kz.

Недельная дефляция, конечно, не означает, что цены на основные товары в России остановились и пошли вспять. Инфляция в соседней стране по-прежнему высока, и годовой рост потребительских цен составил 8,87%. А с начала 2024 года, то есть за 8 месяцев, инфляция там составила 5,17%. Дефляция в данном случае выражается только в том, что неделей назад годовой рост цен был 9,01%, на 0,14 п.п. меньше.

Тем не менее Росстат и Министерство экономики России отмечают снижение цен на продукты на 0,01%. Это по большей части сезонное удешевление овощей, фруктов и зелени. Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (в целом – 1,66%), в частности, на:

  • морковь (-4,6%);
  • белокочанную капусту (-4,3%);
  • картофель (-3,5%).
  • При этом подорожали:
  • сливочное масло (+0,8%);
  • молоко (+0,6%);
  • сметана (+0,5%).

А вот показатели, которых пока нет в Казахстане. Снижение цен в РФ отмечено на туристические и бытовые услуги (в целом -0,69%). Сезон отпусков закончился, и стоимость авиабилетов на внутренние рейсы сразу опустилась на 8,85%.

Дешевле стали услуги санаториев (-2,96%), остановился рост цен на номера в гостиницах. Среди непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Снизилась стоимость электро- и бытовых приборов (-0,94%).

Но при этом подорожали некоторые виды медикаментов, сухие корма для животных, подгузники, стиральные порошки. Увеличилась на 0,2% стоимость бензина.

Как снижение (или, как минимум, замедление роста) цен может повлиять на инфляцию в Казахстане? Очень просто. Сегодня доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составляет 17,9%, в структуре импорта – 29,5%, в структуре экспорта – 9,9% (данные за июнь 2024 года).

Такое положение дел играет первостепенную роль в общем ценообразовании в Казахстане. Ведь из-за большой доли импорта товаров из России в нашу страну импортируется и инфляция. Вместе с любой бутылкой молока или палкой колбасы из России мы покупаем и российский рост цен.

Конечно, глупо говорить, что на инфляционные процессы в Казахстане влияют только лишь внешние факторы. Очень большой "вклад" в нашу инфляцию вносят платные услуги. Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за год выросли цены на:

  • центральное отопление (33%);
  • вывоз мусора (+23,5%);
  • услуги здравоохранения (12%).

Только за август поднялись цены на:

  • водоотведение (+1,6%);
  • проезд автобусом (+9,3%);
  • детскую одежду (+1,8%);
  • подсолнечное масло (+2,2%).

Снизились цены в августе на:

  • виноград (-10%);
  • перец сладкий (-8,6%);
  • помидоры (-7,8%);
  • крупа гречневая (-3,6%).

В годовом выражении снизились цены на:

  • капусту (-27,6%);
  • крупу гречневую (-23,4%);
  • лук репчатый (-14,2%).

Ранее мы сообщали, что Китай стремительно выдавливает Россию из внешнеторгового оборота Казахстана, что указывает на растущие вызовы на российском рынке.

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