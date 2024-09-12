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Сколько денег могут дополнительно изъять из Нацфонда в 2024 году

МНЭ, Нацфонд, трансферты , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 15:24 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса 12 сентября 2024 года рассказал, сколько могут изъять из Национального фонда в виде целевых трансфертов в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в текущем году утверждено в бюджете 2 трлн тенге в виде гарантированного трансферта и 1,6 трлн тенге – в виде целевого трансферта.

"Объем дополнительного трансферта сейчас просчитывается, поэтому мы не можем назвать сейчас цифру. Почему? Это чтобы не взять лишнее. Что сейчас у нас происходит? Вы видите, что цены на металлы – медь, алюминий, цинк снижаются, идет снижение цен на нефть, естественно, все доходы республиканского бюджета зависят от этого", – заявил вице-министр.

При этом он добавил, что неисполнение доходной части бюджета на сегодня составляет около 3 трлн тенге.

"Сейчас Минфин РК считает, сколько они ожидают до конца года (Прим. ред. – поступлений в виде налогов) и исходя из этой цифры мы будем планировать и четко будет определена цифра. На мой взгляд, это моя чисто экспертная оценка: 1,5-2 трлн на 2024 год", – резюмировал Амрин. 

12 сентября вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы презентовал в Мажилисе проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы. 

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