Доллар снова приближается к 480 тенге: что будет с курсом на следующей неделе

Какие факторы будут влиять на движение курса доллара на следующей неделе и есть ли предпосылки для дальнейшего укрепления нацвалюты, в материале Zakon.kz.

По данным KASE, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов в пятницу, 13 сентября, составил 479,38 тенге, поднявшись на 1,72 тенге. В целом на этой неделе тенге удалось укрепиться как к доллару, так и к евро.

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова напомнила, что на этой неделе курс казахстанского тенге восстановился с опорой на действия Нацбанка РК. Вероятно, регулятор вернулся к активным трансферам из Нацфонда в бюджет.

"Это вернуло объем валютного предложения на внутреннем рынке к более-менее адекватным значениям. Для тенге очень важна опора на такие действия. Провал цен на нефть, тенге в этот раз проигнорировал, но так даже лучше". Анна Бодрова

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко добавила, что в начале текущей недели курс нацвалюты уверенно укрепился под воздействием внешних и внутренних факторов, однако со среды начал показывать некоторые признаки ослабления.

"Поддержку тенге оказывал рост нефтяных котировок на фоне опасений сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Франсин, а также улучшение риск-аппетита глобальных инвесторов из-за скорого начала снижения процентных ставок Федрезервом". Зарина Скрипченко

Среди внутренних факторов поддержки курса аналитик выделила профицит торгового баланса, повышенные объемы конвертации инвалюты из Нацфонда, приостановку цикла снижения базовой ставки, повышение суверенного рейтинга Казахстана, восстановление интереса нерезидентов к тенговым активам, а также рост изъятия тенговой ликвидности с рынка.

"Учитывая влияние множества факторов на курс нацвалюты, будущее изменение которых предсказать практически невозможно, однозначно обозначить значение пары USDKZT сложно. При этом потенциал для дальнейшего небольшого укрепления тенге на следующей неделе присутствует: ожидается, что по итогам заседания 17–18 сентября Федрезерв снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, что несколько снизит привлекательность долларовых инструментов". Зарина Скрипченко

На локальном рынке в краткосрочном периоде поддержку нацвалюте могут продолжить оказывать высокие ставки, рост нетто-продаж инвалюты Нацбанком и увеличение спроса на казахстанские ГЦБ со стороны зарубежных инвесторов.

В то же время курсы евро и юаня будут зависеть от дальнейших действий европейского и китайского монетарных регуляторов в отношении процентных ставок, а также ситуации внутри экономик ЕС и КНР, считает аналитик АФК.

"В отношении российского рубля напомним, что в настоящее время его курс устанавливается Банком России на основе данных банковских сделок с валютой и сведений с внебиржевых цифровых платформ, снижая влияние на него прогнозируемых рыночных факторов". Зарина Скрипченко

По оценкам Анны Бодровой, в ближайшее время факторами поддержки для курса тенге останутся действия Нацбанка, глобальное отношение к риску и траектория доллара США. Что касается прогнозов на следующую неделю, то доллар США будет двигаться в пределах 473-480 тенге, евро – 520-530 тенге, рубль – 5,15-5,35 тенге, китайский юань – 66-68 тенге, ожидает аналитик.

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