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Социальные выплаты по безработице: кто и как может получить помощь в Казахстане

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 10:01 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 19 сентября 2024 года, напомнили про социальные выплаты по потере работы, которые могут получить уволенные граждане, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере до 45% от потерянного дохода.

"Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ)", – объяснили в пресс-службе МТСЗН РК.

Также эту услугу можно получить в онлайн-режиме через электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

По состоянию на 1 сентября 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 217,5 тыс. человек, при этом 168,5 тыс. граждан выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 54,1 млрд тенге.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу", – напомнили в пресс-службе Минтруда РК.

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