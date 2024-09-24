Прогноз: насколько может вырасти доллар в ближайшее время

С начала недели нацвалюта снова находится под давлением, в понедельник доллар в очередной превысил отметку в 480 тенге. Аналитик оценил, насколько еще может вырасти доллар при текущих условиях. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В начале недели курс доллара продолжил расти, поднявшись до 480,52 тенге, или на 1,34 тенге c пятницы. Такая динамика курса нацвалюты могла быть связана как с внешними, так и с внутренними факторами, считают в Ассоциации финансистов Казахстана.

"Среди внешних можно выделить снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара США. Что касается ситуации на локальном рынке, то активные покупки инвалюты могли происходить в целях оплаты импорта и обслуживания/погашения внешних обязательств, объемы которых традиционно увеличиваются в конце каждого квартала". Ассоциация финансистов Казахстана

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова отмечает, что несмотря на то, что рынок "снова тестирует рубеж" в 480 тенге за доллар, реакций от Нацбанка не поступает. В таких условиях, по мнению эксперта, курс вполне может пройти и к отметке в 482 тенге за доллар.

Между тем рынок нефти выглядит стабильно и растет так же плавно. Цена за баррель нефти марки Brent находится около 74,5 доллара. Отношение к риску на этом фоне выглядит позитивным.

"Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на вторник смотрятся так: доллар США останется в рамках 478-482 тенге, евро – 530-538 тенге, рубль – 5,15-5,20 тенге, китайский юань – 67-69 тенге". Анна Бодрова

Между тем аналитики не исключают, что потенциально тенге может укрепиться в краткосрочной перспективе. Согласно опросу АФК, участники финансового рынка ожидают, что к началу октября курс по паре USD/KZT снизится до 476,5 тенге.