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Доллар остается стабильным: что будет с курсом на следующей неделе

доллар, курс, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:07 Фото: Freepik
Динамика курса доллара на этой неделе не претерпела значительных изменений и фактически осталась на том же уровне, что и неделю назад. Что будет влиять на курс на предстоящей неделе – в материале Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов, 27 сентября, составил 479,23 тенге. Таким образом, курс остался практически на том же уровне, что и на прошлой неделе.

доллар, тенге, курс, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:07

Фото: KASE

Это подтверждает аналитик  Анна Бодрова. По ее мнению, неделя для казахстанского тенге прошла довольно безрезультатно, так как к пятнице курс нацвалюты РК оказался фактически в той же точке, где был пятью торговыми днями ранее.

Позиции доллара США на мировой арене слабеют. Это связано с ожиданием активных действий Нацбанка Казахстана в отношении процентной ставки. До конца года рынок прогнозирует как минимум одно понижение стоимости кредитования на 50 базисных пунктов, а вообще ждет падения ставки в среднем на 73 базисных пункта. При этом снижение глобального курса доллара мало отражается на траектории тенге.Анна Бодрова

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко также добавила, что на текущей неделе курс нацвалюты не демонстрировал заметной волатильности, оставаясь в узком диапазоне 478-480 тенге за доллар.

По мнению эксперта, относительный баланс на локальном валютном рынке мог быть связан с тем, что спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний в целях оплаты импорта и погашения и обслуживания внешних обязательств покрывается как за счет сезонных причин, так и фундаментальных факторов, включая улучшение состояния торгового баланса, высокие процентные ставки в экономике, склонность к риску со стороны глобальных инвесторов.

Отметим, что на этой неделе стоимость золота достигла нового рекорда, ввиду чего на казахстанском рынке цена за грамм драгоценного металла превысила 40 тыс. тенге. В этом контексте может наблюдаться некоторая косвенная связь между стоимостью золота и курсом нацвалюты в части обратной корреляции спроса инвесторов на рисковые (в том числе, валюты развивающихся стран) и защитные (в том числе, золото) активы, поясняет аналитик.

"Иными словами, рост цены на золото обычно является следствием ухода участников рынков в "тихую гавань" и сопровождается распродажей рисковых активов, в том числе, валют развивающихся стран, что приводит к их ослаблению".Зарина Скрипченко

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В то же время доллар США также относится к защитным активам, и его динамика чаще всего движется параллельно динамике золотых котировок, прокомментировала Зарина Скрипченко.

Изменения пары USDKZT в равной степени обусловлены как спросом на инвалюту внутри нашей страны, так и спросом на американский доллар со стороны глобальных инвесторов. Например, снижение процентных ставок Федрезервом понижает привлекательность долларовых инструментов, ослабляя доллар США.

Анна Бодрова добавила, что если на провал нефтяных цен тенге почти не реагирует, то позитив в золоте вполне поддерживает курс.

"ЗВР Казахстана в этом году увеличились, и рост стоимости драгоценного металла наращивает вес запасов. Это умеренный позитив и для тенге". Анна Бодрова

Прогноз на неделю

Между тем на будущей неделе курс будет определяться уже традиционными факторами. Среди них Зарина Скрипченко выделила волатильность нефтяных котировок, изменения индекса доллара США, состояние торгового баланса и бюджетные параметры РК.

Бодрова говорит, что ожидания по курсу на следующей неделе осторожные ввиду того, что на текущий момент не видно ярких триггеров в пользу укрепления тенге. По ее оценкам, доллар США в базовом сценарии проторгуется в границах 475-480 тенге, евро – 530-535 тенге, рубль – 5,10- 5,20 тенге, китайский юань – 66-68 тенге.

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