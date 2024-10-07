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Какую валюту больше всего предпочитают казахстанцы

пачка долларов, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:51 Фото: Zakon.kz
После ослабления тенге в мае 2024 года спрос населения на валюту резко упал. И только в августе началось некоторое восстановление покупок долларов и рублей, сообщает Zakon.kz.

Хотя объемы покупок со стороны населения и увеличились на 11,8%, достигнув 229,7 млн долларов, спрос на валюту все равно остается самым низким за последние 12 месяцев.

Но вот какой интересный момент отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Ослабление валюты, вероятно, создало условия, при которых покупка долларов в более ранние периоды могла стать выгодной стратегией.

"Возможно, часть граждан реализует ранее приобретенные доллары для фиксации прибыли на фоне изменения курса".Андрей Чеботарев

Однако, в связи с отсутствием данных по отдельным операциям покупки и продажи валюты, делать точные выводы о данной динамике затруднительно.

При этом основной спрос на доллары был сосредоточен в Астане и Алматы, где совокупно сформировалось 62% общего нетто-спроса. Помимо крупных городов, значительный спрос наблюдался в Атырауской и Мангистауской областях, составив 14,1 млн долларов и 16,6 млн долларов соответственно. Несмотря на сравнительно низкие объемы, наибольший прирост спроса отмечен в северных регионах страны: в Костанайской (+57%), Северо-Казахстанской (+32%) и Акмолинской (+28%) областях.

таблица валюты, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:51

Нетто-спрос на доллары по регионам и изменение за месяц, в %. Фото: the-tenge.kz

Прирост покупок рубля со стороны населения также стал заметным фактором на валютном рынке, особенно после пяти месяцев устойчивого отрицательного нетто-спроса. Впервые за этот период сложилось положительное сальдо по операциям с рублем. Рост интереса к российской валюте наиболее выражен в северных регионах Казахстана, граничащих с Россией, что объясняется как географической близостью, так и тесными экономическими связями.

Кроме этого, в условиях стабилизации курса рубля и улучшения доверия к российской валюте, население начало постепенно наращивать покупку рублей, видя в этом инструмент для сбережений или расчетов в приграничных регионах.

Основными покупателями рубля остаются Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. Эти регионы обеспечили более 75% совокупного спроса на российскую валюту, что свидетельствует о сохраняющейся высокой активности в приграничных и промышленных зонах.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:51

Нетто-спрос на рубли по регионам и изменение за месяц, в %. Фото: the-tenge.kz

Обратная ситуация наблюдается с евро. Нетто-спрос на эту валюту сократился на 88%. Основной спрос сосредоточен в Астане и Алматы.

Вырос спрос на юань, достигнув объема в 348,7 млн долларов. Основной вклад в спрос внесли жители Алматы (200,8 млн долларов) и Астаны (146,2 млн долларов), что подчеркивает активность этих крупных городов в операциях с китайской валютой.

Ранее мы рассказали, как динамика курса рубля влияет на рост цен в Казахстане.

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