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Нурлан Байбазаров: Мы надеемся на проектное финансирование АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:06 Фото: pixabay
Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане планируется осуществлять через проектное финансирование с участием консорциума, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров, отвечая на вопрос о возможном удорожании проекта, сообщил, что в приоритете рассматривается схема проектного финансирования АЭС.

"Это коммерческий проект, он должен быть окупаем. Надеемся, что это будет проектное финансирование с участием консорциума. Потому что ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не даст. Все будут совместно финансировать проект. Наша задача – обеспечить экономику проекта через соответствующие тарифы, гарантии потребления и так далее", – сказал Нурлан Байбазаров.

Также он затруднился назвать стоимость проекта.

Вице-премьер считает, что строительство АЭС будет предложено в виде контракта под ключ, где все обязательства и права сторон прописаны, в том числе и в части удорожания проекта.

"Удорожание на практике мы стараемся прописывать на стороне подрядчиков, потому что когда они считают проект, то должны все эти риски учесть. И мы надеемся, что эти риски у них сильно минимизированы", – пояснил он.

Ранее глава Нацбанка не исключил привлечение бюджетных денег на строительство АЭС.

Бауыржан Муканов
Правительство РК Нурлан Байбазаров 2024 год Строительство АЭС в Казахстане
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