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Курс доллара снизился на торгах перед выходными

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,11 тенге, снизившись на 1,14 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,16 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,5-486,9 тенге, евро – по 523-527 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,48%, до 76,07 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,62%, до 71,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,65 тенге, евро – в 524,46 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 октября, можно здесь.

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