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Курс доллара вырос на торгах 28 октября на фоне резко подешевевшей нефти

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,81 тенге, поднявшись на 2,68 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,14 тенге (-0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,9 тенге, евро – по 527,5-531,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,05 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть упали сразу на 4,5% на торгах 28 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 4,42%, до 72,29 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 4,69%, до 68,41 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,11 тенге, евро – в 523,82 тенге, рубля – в 5,02 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 октября, можно здесь.

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