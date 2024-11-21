Алматы лидирует по росту цен на услуги ЖКХ

В октябре 2024 года в Казахстане вновь ускорилась годовая инфляция, достигнув 8,5%. При этом темпы роста цен на продукты замедлились, а так называемая "сервисная инфляция" показала существенный рост за счет роста цен на тарифы ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Как следует из отчета Национального банка РК "Инфляционные тенденции, октябрь 2024 года", годовая сервисная инфляция ускоряется, в основном, за счет роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, отмечается рост цен на отдельные рыночные услуги.

Так, в октябре 2024 года годовой рост цен на услуги ускорился до 14,3% (в сентябре 2024 года — 13,6%). Основной вклад в ускорение годовой инфляции на услуги внесло повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, которое составило 27% в годовом выражении.

Дополнительное проинфляционное влияние оказали рыночные услуги, такие как связь (15,5% год к году) и транспортные услуги (12,6% г/г). В то же время большинство рыночных услуг демонстрировало дезинфляционную динамику, а страховые услуги – дефляционную, снизившись на 1,9%.

Фото: nationalbank.kz

Сервисная инфляция в месячном выражении выросла на 1,4% (в сентябре 2024 года – 1%). Основной вклад в ускорение месячной инфляции внесли регулируемые коммунальные услуги, рост по которым составил 3,4%. Также отмечается повышение цен на услуги связи (2,8%), в частности на услуги сотовой связи (5%) и на транспортные услуги до 2,5%, что в значительной степени обусловлено подорожанием железнодорожных перевозок (13%).

Фото: nationalbank.kz

В октябре 2024 года темпы месячного роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги ускорились до 3,4% (сентябрь 2024 года – 1,2%). В течение октября 2024 года тарифы на водоснабжение выросли на 25%, водоотведение – на 5,3%, электроэнергию и горячую воду – на 0,6%, центральное отопление – на 0,5%, и газ – на 0,1%.

Самый ощутимый рост наблюдается в Алматы, Актюбинской, Жамбылской областях и ВКО.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане впервые за несколько месяцев отмечен рост на продукты первой необходимости.