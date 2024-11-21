Алматы лидирует по росту цен на услуги ЖКХ
Как следует из отчета Национального банка РК "Инфляционные тенденции, октябрь 2024 года", годовая сервисная инфляция ускоряется, в основном, за счет роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, отмечается рост цен на отдельные рыночные услуги.
Так, в октябре 2024 года годовой рост цен на услуги ускорился до 14,3% (в сентябре 2024 года — 13,6%). Основной вклад в ускорение годовой инфляции на услуги внесло повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, которое составило 27% в годовом выражении.
Дополнительное проинфляционное влияние оказали рыночные услуги, такие как связь (15,5% год к году) и транспортные услуги (12,6% г/г). В то же время большинство рыночных услуг демонстрировало дезинфляционную динамику, а страховые услуги – дефляционную, снизившись на 1,9%.
Фото: nationalbank.kz
Сервисная инфляция в месячном выражении выросла на 1,4% (в сентябре 2024 года – 1%). Основной вклад в ускорение месячной инфляции внесли регулируемые коммунальные услуги, рост по которым составил 3,4%. Также отмечается повышение цен на услуги связи (2,8%), в частности на услуги сотовой связи (5%) и на транспортные услуги до 2,5%, что в значительной степени обусловлено подорожанием железнодорожных перевозок (13%).
Фото: nationalbank.kz
В октябре 2024 года темпы месячного роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги ускорились до 3,4% (сентябрь 2024 года – 1,2%). В течение октября 2024 года тарифы на водоснабжение выросли на 25%, водоотведение – на 5,3%, электроэнергию и горячую воду – на 0,6%, центральное отопление – на 0,5%, и газ – на 0,1%.
Самый ощутимый рост наблюдается в Алматы, Актюбинской, Жамбылской областях и ВКО.
Ранее мы сообщили, что в Казахстане впервые за несколько месяцев отмечен рост на продукты первой необходимости.