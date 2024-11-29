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Приятной новостью поделились в Нацбанке касательно накоплений в ЕНПФ

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, увеличит ли укрепление доллара доходность пенсионных активов казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Нацбанк специально наращивал долю валютных активов в ЕНПФ, чтобы обеспечить доходность и диверсифицировать, чтобы не только в тенговых активах были средства.

"По итогам месяца сделают переоценку валютную. Из-за того, что доллар укрепился по отношению к тенге, доходность мы ожидаем, что вырастет, да", – сказал Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка ответил на вопрос о том, сколько денег могут начислить на счета детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" в январе 2025 года. По его словам, Нацбанк от управления Нацфондом заработал за 10 месяцев 2024 года 5,3 млрд долларов.

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