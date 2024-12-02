Защита от рисков и инфляции: эксперты прокомментировали повышение базовой ставки Нацбанком

Национальный банк Казахстана повысил ставку сразу на 1% после сдерживания ее на уровне 14,25% с июля. Эксперты объяснили, с чем было связано данное решение. Подробнее – в материале Zakon.kz.

На заседании в пятницу, 29 ноября, комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1%. Таким образом размер ставки вернулся на уровень января текущего года.

Отметим, что в течение года базовая ставка постепенно снижалась, а с июля сохранялась на отметке 14,25%.

В самом Нацбанке пояснили, что повышение ставки сразу на 1% было принято "с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции". Так, годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге, говорится в сообщении регулятора.

По словам финансового консультанта Расула Рысмамбетова, решение о поднятии ставки Нацбанком, с одной стороны, было неочевидным, с другой, оправданным на фоне растущей инфляции и внезапно реализовавшихся рисков, в числе которых резкий скачок курса.

Эксперт отметил, что одним из существенных рисков является ситуация в российской экономике. В частности, есть определенная вероятность экспорта российской инфляции в Казахстан.

"Я думаю, до конца января станет понятно, в какую сторону пойдет мировая экономика, и тогда можно будет говорить о каком-то долгосрочном планировании. Но пока Нацбанк абсолютно оправданно поднял ставку". Расул Рысмамбетов

Экономист Айдархан Кусаинов считает, что решение Нацбанка не стоит связывать с ажиотажем, возникшим в результате скачка курса. Более того, по его мнению, предыдущее снижение базовой ставки было преждевременным, и ставку необходимо было повысить.

Он напомнил, что инфляция стала расти еще в октябре, задолго до всплеска роста валюты. Поэтому нынешнее повышение ставки можно рассматриваться как правильный шаг со стороны регулятора, считает эксперт.

В аналитическом центре АФК считают, что своим решением Нацбанк дал сигнал о готовности дополнительно ужесточать монетарную политику для устойчивого замедления инфляции и возврата к таргету в 5%. Аналитики поясняют, что на данный момент происходит разворот направленности денежно-кредитных условий после менее чем полуторагодичного цикла смягчения, которое началось в августе 2023 года.

"Не исключено, что повышать ставку дальше не придется, если валютный рынок стабилизируется и инфляционные процессы в стране вернутся к уровням весны-лета 2024 года". АФК

Поясним, что базовая ставка влияет на многие процессы в экономике. Ее повышение означает, что ставки по кредитам станут дороже, но в то же время и ставки вознаграждения по депозитам могут стать более выгодными. С одной стороны, повышение ставки позволяет контролировать инфляцию, с другой, приводит к снижению покупательской способности. Также повышение базовой ставки может способствовать укреплению курса нацвалюты.

В АФК считают, что действия Нацбанка и более благоприятная внешняя среда позволяют делать предположения о дальнейшей стабилизации валютного рынка на краткосрочном горизонте. Однако перспективы курса тенге на среднесрочном горизонте на данный момент довольно размыты и многое будет зависеть от изменения цен на нефть, будущих решений Нацбанка и правительства, темпов экономического роста, геополитической обстановки и т. д.

Добавим, что сегодня, 2 декабря 2024 года, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,28 тенге, поднявшись сразу на 12,06 тенге.