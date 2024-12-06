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Названа средняя зарплата алматинцев

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 14:39 Фото: Zakon.kz
6 декабря 2024 года на внеочередной XXV сессии маслихата Алматы VIII созыва стал известен размер среднемесячной заработной платы в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Ее озвучил руководитель городского управления экономики Дастан Умирбаев.

"Высокая инвестиционная активность и динамичный рост экономики позволили создать 58,3 тыс. рабочих мест, из них 80% – постоянные. В результате уровень безработицы снизился до 4,6%. За вычетом инфляции, среднемесячная зарплата в Алматы в реальном выражении выросла на 6,1% и составила 470 тыс. тенге", – сказал он.

По его данным, в ноябре текущего года годовая инфляция замедлилась до 9%.

"Мы ожидаем дальнейшее замедление инфляции до 8,5% до конца 2024 года и до 7,5% в 2025 году. В целом, рост экономики Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5%. В 2025 году прогнозируется ускорение роста экономики города до 6,4%".Дастан Умирбаев

О том, какой будет в Казахстане минимальный размер заработной платы в 2025 году, можете узнать здесь.

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