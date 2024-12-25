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События

"Вентиляционные коридоры" появятся в Алматы

Алматы, градостроительный кодекс, маслихат, застройка, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:40 Фото: акимат Алматы
В Алматы 25 декабря 2024 года на внеочередной сессии маслихата VIII созыва приняли новый Градостроительный регламент, отвечающий ключевым параметрам Генерального плана города, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в своем выступлении руководитель Управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев, новый Градостроительный регламент разработан в рамках реализации Генерального плана Алматы до 2040 года.

"Градрегламент определяет принципы зонирования территории, строительства и размещения объектов инфраструктуры, а также другие аспекты градостроительства. Он является основным инструментом регулирования развития города и разрабатывается на основе Генерального плана, фактически являясь его описательной частью", – подчеркнул он.

Так, предыдущий Градостроительный регламент принимался в 2006 году и не соответствовал современным тенденциям развития Алматы. Новый документ будет способствовать полицентричному развитию мегаполиса и обеспечит более комфортную среду проживания для жителей в соответствии с Генпланом.

Одно из нововведений разработанного Градостроительного регламента – карты регулирования, такие как санитарно-защитные зоны и ветровое районирование, направленные на улучшение экологической обстановки и комфорт городского климата.

"Подобные зоны разработаны впервые. К примеру, карта ветрового районирования позволит использовать меридиональные улицы как вентиляционные коридоры, то есть правильно ориентировать дома для лучшей аэрации города", – подчеркнули в управлении.

В целом, в новом документе увеличена вариативность использования земельных участков для стимулирования бизнеса, что создает новые рабочие места и снижает транспортную нагрузку в городе за счет децентрализации занятости.

Кроме того, маслихат Алматы сегодня, 25 декабря 2024 года, утвердил новые Правила застройки, предполагающие жесткие ограничения на строительство. Какие ограничения они предусматривают, можно узнать здесь

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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