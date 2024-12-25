"Вентиляционные коридоры" появятся в Алматы

В Алматы 25 декабря 2024 года на внеочередной сессии маслихата VIII созыва приняли новый Градостроительный регламент, отвечающий ключевым параметрам Генерального плана города, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в своем выступлении руководитель Управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев, новый Градостроительный регламент разработан в рамках реализации Генерального плана Алматы до 2040 года.

"Градрегламент определяет принципы зонирования территории, строительства и размещения объектов инфраструктуры, а также другие аспекты градостроительства. Он является основным инструментом регулирования развития города и разрабатывается на основе Генерального плана, фактически являясь его описательной частью", – подчеркнул он.

Так, предыдущий Градостроительный регламент принимался в 2006 году и не соответствовал современным тенденциям развития Алматы. Новый документ будет способствовать полицентричному развитию мегаполиса и обеспечит более комфортную среду проживания для жителей в соответствии с Генпланом.

Одно из нововведений разработанного Градостроительного регламента – карты регулирования, такие как санитарно-защитные зоны и ветровое районирование, направленные на улучшение экологической обстановки и комфорт городского климата.

"Подобные зоны разработаны впервые. К примеру, карта ветрового районирования позволит использовать меридиональные улицы как вентиляционные коридоры, то есть правильно ориентировать дома для лучшей аэрации города", – подчеркнули в управлении.

В целом, в новом документе увеличена вариативность использования земельных участков для стимулирования бизнеса, что создает новые рабочие места и снижает транспортную нагрузку в городе за счет децентрализации занятости.

Кроме того, маслихат Алматы сегодня, 25 декабря 2024 года, утвердил новые Правила застройки, предполагающие жесткие ограничения на строительство. Какие ограничения они предусматривают, можно узнать здесь.