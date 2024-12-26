#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.93
536.04
5.18
Финансы

В чем лучше хранить деньги в 2025 году – советы знатоков

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2024 год был годом финансовых сюрпризов. Индекс доллара за год поднялся почти на 9% по отношению ко всем мировым валютам, а в Казахстане доллар перевалил психологическую отметку в 500 тенге. Подорожало на 28% золото, а биткоин вырос больше чем вдвое, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что все эти сюрпризы (как всегда это бывает) кому-то принесли печаль, а кому-то радость – особенно тем, кто умеет грамотно инвестировать свои деньги. А что нам принесет 2025 год? Куда лучше вложить свободные средства?

Депозиты. Самый простой способ – хранить сбережения на банковских вкладах, рассказывает финансист Арсен Темирбаев. Осенью Нацбанк РК провел опрос среди экспертов, и они сделали прогноз по базовой ставке на 2025 год на уровне 12,5%. Так что депозиты сегодня надежны и прибыльны, так как размер ставок по вкладам в любом случае будет выше инфляции.

"Я бы посоветовал разделить имеющуюся у вас сумму на несколько вкладов с разными сроками. По вкладам на год и больше следует выбрать те предложения, где предусмотрена возможность пополнения и снятия – это будет дополнительная "подушка безопасности". Кроме этого, нужно использовать краткосрочные акционные вклады на три и шесть месяцев без пополнений и снятия, где ставка выше на несколько процентов".Арсен Темирбаев

Золото. Если у вас есть значительная сумма и вы рассматриваете долгосрочные перспективы, можно вложить в золото. Ведь цена золота будет только расти, продолжает эксперт.

"Золото любит долгосрочные инвестиции. Простой пример: пять лет назад грамм золота стоил 48,8 доллара, сегодня 1 грамм стоит 84,1 доллара".Арсен Темирбаев

Стоимость золота в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:39

Стоимость золота в 2024 году. Фото: investing

Доллары. Вложения в иностранную валюту могут быть выгодными из-за ожидаемой политики Дональда Трампа по укреплению доллара и соответственного снижения тенге, но нельзя забывать, что сам доллар ежегодно теряет до 3% покупательной способности.

Индекс доллара к мировым валютам в 2024 году., фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:39

Индекс доллара к мировым валютам в 2024 году. Фото: investing

Криптовалюты. Их краха не то что не предвидится, а наоборот – тот же Дональд Трамп пообещал создать криптовалютный резерв США. Так что мы наверняка увидим новые рекорды биткоина.

Курс биткоина к доллару США за 2024 год, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:39

Курс биткоина к доллару США за 2024 год. Фото: investing

Ценные бумаги. Это самый сложный вид инвестиций и требует обязательного обучения и навыков. Если этому как следует научиться, то вы будете защищены от девальвации и начнете получать доходность в твердой валюте.

Ранее мы рассказали, почему делать деньги лучше в Астане, а не в Кувейте.

Андрей Валентинов
Поделиться новостью
Читайте также
"Налог на Google" в Казахстане перевыполнен в несколько раз
Финансы
15:50, Сегодня
"Налог на Google" в Казахстане перевыполнен в несколько раз
Курс доллара начал расти на торгах в Казахстане
Финансы
15:42, Сегодня
Курс доллара начал расти на торгах в Казахстане
Итоги 2024 года: насколько выросли международные резервы Казахстана
Финансы
12:23, Сегодня
Итоги 2024 года: насколько выросли международные резервы Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: