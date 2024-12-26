В чем лучше хранить деньги в 2025 году – советы знатоков

2024 год был годом финансовых сюрпризов. Индекс доллара за год поднялся почти на 9% по отношению ко всем мировым валютам, а в Казахстане доллар перевалил психологическую отметку в 500 тенге. Подорожало на 28% золото, а биткоин вырос больше чем вдвое, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что все эти сюрпризы (как всегда это бывает) кому-то принесли печаль, а кому-то радость – особенно тем, кто умеет грамотно инвестировать свои деньги. А что нам принесет 2025 год? Куда лучше вложить свободные средства?

Депозиты. Самый простой способ – хранить сбережения на банковских вкладах, рассказывает финансист Арсен Темирбаев. Осенью Нацбанк РК провел опрос среди экспертов, и они сделали прогноз по базовой ставке на 2025 год на уровне 12,5%. Так что депозиты сегодня надежны и прибыльны, так как размер ставок по вкладам в любом случае будет выше инфляции.

"Я бы посоветовал разделить имеющуюся у вас сумму на несколько вкладов с разными сроками. По вкладам на год и больше следует выбрать те предложения, где предусмотрена возможность пополнения и снятия – это будет дополнительная "подушка безопасности". Кроме этого, нужно использовать краткосрочные акционные вклады на три и шесть месяцев без пополнений и снятия, где ставка выше на несколько процентов". Арсен Темирбаев

Золото. Если у вас есть значительная сумма и вы рассматриваете долгосрочные перспективы, можно вложить в золото. Ведь цена золота будет только расти, продолжает эксперт.

"Золото любит долгосрочные инвестиции. Простой пример: пять лет назад грамм золота стоил 48,8 доллара, сегодня 1 грамм стоит 84,1 доллара". Арсен Темирбаев

Стоимость золота в 2024 году. Фото: investing

Доллары. Вложения в иностранную валюту могут быть выгодными из-за ожидаемой политики Дональда Трампа по укреплению доллара и соответственного снижения тенге, но нельзя забывать, что сам доллар ежегодно теряет до 3% покупательной способности.

Индекс доллара к мировым валютам в 2024 году. Фото: investing

Криптовалюты. Их краха не то что не предвидится, а наоборот – тот же Дональд Трамп пообещал создать криптовалютный резерв США. Так что мы наверняка увидим новые рекорды биткоина.

Курс биткоина к доллару США за 2024 год. Фото: investing

Ценные бумаги. Это самый сложный вид инвестиций и требует обязательного обучения и навыков. Если этому как следует научиться, то вы будете защищены от девальвации и начнете получать доходность в твердой валюте.

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