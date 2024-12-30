Сколько заработала экономика Казахстана в 2024 году

Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные по ВВП методом доходов за девять месяцев 2024 года. Этот метод отражает сумму доходов, полученных внутри страны, включая доходы бизнеса, зарплаты работников, налоги, отчисления на амортизацию и другие доходы, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что метод доходов помогает наглядно понять, как распределяются деньги в экономике, расходы на заработную плату.

Из статотчета следует, что объем произведенного ВВП за январь-сентябрь 2024 года составил 84 962 626,1 млн тенге. При этом оплата труда в структуре ВВП составила 31,8%, налоги на производство и импорт – 9%, а основная доля (59,2%) пришлась на валовую прибыль/валовой смешанный доход.

Фото: stat.gov.kz

В структуре оплаты труда по видам экономической деятельности наибольшие доли составили:

оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов (16,27%),

образование (12,93%),

обрабатывающая промышленность (10,22%).

Наименьшие доли в структуре оплаты труда составили:

деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления (0,22%),

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (0,46%)

предоставление услуг по проживанию и питанию (1,05%).

Фото: stat.gov.kz

Львиную долю в ВВП страны вносят услуги (48 062 346,2 млн тенге), производство товаров принесло 30 897 192,8 млн тенге, вклад промышленности составил 22 890 711,3 млн тенге.

Ранее мы рассказали, что Международный валютный фонд в своем докладе "Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия" предсказал рост ВВП Казахстана на уровне 4,6% в 2025 году,