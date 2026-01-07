Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 января

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,83 тенге; евро – 600,58 тенге; российский рубль – 6,36 тенге; китайский юань – 73,43 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

510 тенге на покупку, 517 тенге на продажу.

Курс евро:

595 тенге на покупку, 605,12 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,10 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

513,84 тенге на покупку, 517,44 тенге на продажу.

Курс евро:

598,89 тенге на покупку, 605,57 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,18 тенге на покупку, 6,37 тенге на продажу.

Материал по теме Бизнесмены назвали главные проблемы 2025 года

Анализ итогов года говорит о фундаментальном сдвиге в курсообразовании национальной валюты Казахстана. Несмотря на тесные торговые связи, финансовый рынок страны перешел к новой модели, где внутренние потоки ликвидности стали важнее динамики курса валюты соседа по ЕАЭС. Подробнее – читайте по ссылке.