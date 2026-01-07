Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 января
По состоянию на 7 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,83 тенге; евро – 600,58 тенге; российский рубль – 6,36 тенге; китайский юань – 73,43 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
510 тенге на покупку, 517 тенге на продажу.
Курс евро:
595 тенге на покупку, 605,12 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,10 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
513,84 тенге на покупку, 517,44 тенге на продажу.
Курс евро:
598,89 тенге на покупку, 605,57 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,18 тенге на покупку, 6,37 тенге на продажу.
Материал по теме
Анализ итогов года говорит о фундаментальном сдвиге в курсообразовании национальной валюты Казахстана. Несмотря на тесные торговые связи, финансовый рынок страны перешел к новой модели, где внутренние потоки ликвидности стали важнее динамики курса валюты соседа по ЕАЭС. Подробнее – читайте по ссылке.