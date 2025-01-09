Тенге и рубль начали укрепление: в чем причины

Начало нового года – излюбленное время для спекулянтов на валютном рынке России и отчасти Казахстана. Из-за длинных выходных во внебиржевых торгах участвует ограниченный круг игроков при малых объемах продаж, и это позволяет спекулянтам диктовать свои цены на валюту, сообщает Zakon.kz.

Так случилось и в начале 2025 года. В первых числах января в России внебиржевой курс доллара поднимался до 115 рублей. Но вот новогодние каникулы в РФ закончились и доллар откатился в России на отметку 101,6797 рублей (данные Центробанка России на утро 9 января 2025 года).

Курс доллар/рубль с начала 2025 года. Фото: investing

Тенге вел себя поуверенней, но с начала года тоже без видимых причин падал с 524,1 тенге до 530,96 за доллар. При этом объем торгов был крайне невысоким. Так, 2 января было продано/куплено всего 119,5 млн долларов (-80,5 млн). Вечером 8 января тенге (как и рубль) стал укрепляться и сегодня официальный курс доллара в Казахстане составляет 527.23 тенге.

Курс доллар/тенге с начала 2025 года. Фото: investing

Что будет дальше с рублем и как его курс повлияет на поведение казахстанской валюты? В ближайшую неделю пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне 100-105 рублей за доллар, считает аналитик Арсен Темирбаев.

"В России после новогодних праздников традиционно снижается спрос на валюту со стороны импортеров. К тому же в России все сегодня ждут позитивных геополитических новостей из США, что тоже смягчает давление на рубль". Арсен Темирбаев

Об оптимистичном настрое в Москве говорят и вчерашние итоги торгов на Мосбирже. По итогам основной сессии индекс Moex вырос на 0,87%, закрывшись на уровне 2840,79 пункта.

При этом никаких важных новостей для биржевиков не было, а общий оптимизм объясняется ожиданиями инаугурации Дональда Трампа и некоторого смягчения геополитической напряженности, считает эксперт.

"Эти 10 дней, видимо, будут самыми спокойными в этом году, и курс валют останется более-менее спокойным. А вот что будет после 20 января, когда Трамп официально вступит в должность президента Америки, не знает никто". Арсен Темирбаев

Отметим, что на днях заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова заявила, что в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге к доллару, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям, отметила она.

Ранее мы опубликовали прогноз для Казахстана на 2025 год, составленный искусственным интеллектом.