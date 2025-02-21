Тенге под перекрестным огнем: выстоит ли казахстанская валюта против давления доллара и укрепления рубля

Курс доллара остается под пристальным вниманием как бизнеса, так и населения Казахстана. Традиционные факторы – цены на нефть и монетарная политика – дополняются в феврале неожиданным укреплением российского рубля. Чего ждать от валютного рынка Казахстана к весне – в материале Zakon.kz.

Интрига вокруг курса доллара к тенге сохраняется на фоне общей волатильности мировых валютных рынков. Казахстанская экономика, ориентированная на экспорт сырья, традиционно чувствительна к колебаниям цен на нефть и изменениям в глобальной экономической конъюнктуре. В последние месяцы к этим факторам добавился новый – укрепление российского рубля, оказывающее косвенное, но ощутимое влияние на валютные настроения не только в РК, но во всем регионе. Так, сегодня, 21 февраля 2025 года, курс USD/RUB опустился до 88,67 рублей за доллар, отыграв за пять дней почти 6%.

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Факторы влияния: нефть, центробанки, рубль и налоговый период

Курс доллара к тенге сегодня формируется под воздействием целого комплекса факторов.

Нефтяные котировки, которые показывают краткосрочную стабильность при долгосрочном снижении. Динамика цен на нефть марки Brent прямо влияет на поступление валюты в страну и, соответственно, на позиции тенге. Аналитики прогнозируют стабильность цен на нефть Brent в диапазоне 70-75 долларов за баррель в первой половине 2025 года. В долгосрочной перспективе, к 2026 году, ожидается снижение цен до 60 долларов за баррель на фоне увеличения добычи. То есть нефтяной фактор в краткосрочной перспективе не окажет существенного давления на курс тенге.

Монетарная политика Нацбанка РК. Жесткость монетарной политики, выражающаяся в повышении базовой ставки, традиционно рассматривается как фактор поддержки тенге. Действия Нацбанка в феврале и ожидания рынка относительно дальнейшей политики регулятора будут играть важную роль.

Монетарная политика ФРС США. Повышение процентных ставок ФРС укрепляет американскую валюту по отношению к большинству валют, включая тенге. Ожидания относительно дальнейших шагов ФРС в ближайшие недели также будут влиять на формирование валютного прогноза.

Инфляционные процессы в Казахстане, России и США. Разница в темпах инфляции между этими странами является фундаментальным фактором для валютного курса. Более высокая инфляция в Казахстане, чем в США или РФ, создает давление на тенге к ослаблению.

Глобальные экономические тренды. Нестабильность в мировой политике и экономике, санкционное давление, торговые войны – все это вносит турбулентность на валютные рынки и может оказывать неожиданное влияние на курс тенге.

"Российский фактор": укрепление рубля в ожидании мира

В феврале рынок зафиксировал заметное укрепление российского рубля. Курс доллара к рублю на международном рынке Forex опускался ниже отметки 88 рублей – впервые с сентября 2024 года. Укрепление рубля связывают с продажами валютной выручки российскими экспортерами, адаптацией к санкциям, увеличением конвертации валютной выручки крупнейшими экспортерами и, что особенно важно, ожиданиями возможного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Укрепление рубля оказывает косвенное влияние и на курс тенге. В случае заключения соглашения о прекращении боевых действий и ослабления санкционного давления рубль может значительно укрепиться благодаря притоку инвестиций и репатриации капитала в Россию. Однако аналогичного роста тенге ожидать не стоит, поскольку данные факторы не окажут такого же влияния на казахстанскую валюту. При затягивании или провале переговорного процесса обе валюты – рубль и тенге – могут ослабнуть.

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Есть и еще один фактор, способный повлиять на поведение тенге, – предстоящая налоговая неделя в Казахстане, считает финансист Арсен Темирбаев.

"К 25 февраля компании в Казахстане должны осуществить крупные налоговые выплаты, а исторический анализ за последние 10 лет показывает, что в среднем за две недели до налоговой недели тенге укреплялся на 2,4%. Если эта тенденция сохранится, к 25 февраля можно ожидать укрепления курса доллара к тенге до уровня 485-490 тенге за доллар". Арсен Темирбаев

Текущая ситуация: ожидание долгосрочных драйверов

На текущий момент курс доллара к тенге демонстрирует укрепление. Однако аналитики отмечают, что текущий курс тенге может быть завышен для текущей экономической ситуации в стране. Укрепление во многом носит технический и краткосрочный характер, обусловленный налоговой неделей, бюджетными трансфертами и снижением социального напряжения.

Фото: investing

Относительно перспектив рубля мнения экспертов разделились. Хотя укрепление российской валюты оказывает сдерживающее влияние на рост USD/KZT, фундаментальные факторы для тенге остаются преимущественно внутренними.

"Прогноз курса доллара к тенге к 1 марта остается вероятностным и зависит от сложного переплетения геополитических, экономических и технических факторов. Текущее укрепление тенге носит преимущественно технический и краткосрочный характер, не отражая фундаментальных изменений в экономической ситуации. Долгосрочная динамика обменного курса будет определяться геополитической ситуацией, решениями ОПЕК+, глобальным спросом на энергоресурсы и внутренними экономическими факторами Казахстана". Арсен Темирбаев

По мнению ведущего аналитика инвестиционной компании Ергазы Таубаева, краткосрочное укрепление тенге к концу февраля выглядит весьма вероятным на фоне налогового периода. Однако уже к началу марта технические факторы исчерпают себя, и курс USD/KZT вернется к траектории, определяемой фундаментальными экономическими параметрами.

"В базовом сценарии мы ожидаем колебаний курса вблизи текущих уровней к 1 марта с рисками умеренного ослабления в среднесрочной перспективе, особенно при неблагоприятном внешнем фоне". Ергазы Таубаев

Тем не менее аналитики сходятся в одном: инвесторам и предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, рекомендуется тщательно отслеживать динамику цен на нефть, решения НБРК и ФРС США, а также геополитическую ситуацию и тенденции российского валютного рынка.

Ранее мы рассказали, что согласно опросу НБРК, казахстанские предприятия в целом демонстрируют оптимизм, рассчитывая на увеличение объемов производства и замедление роста цен.