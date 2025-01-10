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Финансы

Доллар снова подорожал: что будет происходить с курсом на следующей неделе

Фунты стерлингов и тенге, обмен валют, разная валюта, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:44 Фото: Zakon.kz
Под воздействием чего менялся курс доллара на этой неделе, и как будет меняться динамика валютной пары USDKZT в последующие дни января, в материале Zakon.kz.

В пятницу, 10 января cредневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,81 тенге, повысившись на 1,91 тенге.

Прежде, в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отмечали, что на прошлых торгах курс снизился, зафиксировавшись на уровне 524,9 тенге за доллар (–2,24 тенге). При этом поддержку курсу нацвалюты мог оказывать рост нефтяных котировок, а также улучшение состояния торгового баланса РК, существенные объемы конвертации трансфертов из Нацфонда, а также заявления Нацбанка о готовности осуществлять валютные интервенции в случае необоснованного ослабления тенге.

доллар, тенге, динамика, Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:44

Фото: Национальный банк РК

Вместе с тем ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко отмечает, что на рынке по–прежнему сохраняется корреляция между курсом рубля и тенге, как это происходило в декабре. В данном случае ключевую роль играет, то обстоятельство, что Россия остается основным торговым партнером Казахстана (30% импорта и 11% экспорта).

"Официальный курс рубля не формировался ЦБРФ из–за новогодних каникул в РФ, тогда как на Форекс пара USDRUB за время праздников заметно снизилась: со 113,5 до 102,2 рубля за доллар. Соответственно, этот фактор также положительно сказался на динамике курса казахстанского тенге". Зарина Скрипченко

По оценкам аналитика, в отсутствие значимых событий, способных негативно повлиять на курс тенге, на следующей неделе пара USDKZT может продолжить колебаться в декабрьском коридоре 508,5–525,1 тенге за доллар.

Но в целом предпосылки для существенного укрепления нацвалюты на данный момент отсутствуют, считает эксперт. Зарина Скрипченко поделилась, что по предварительным итогам январского опроса АФК, эксперты финрынка ожидают, что к началу февраля курс по паре USDKZT может составить 527,5 тенге за доллар.

Фундаментально курс нацвалюты продолжит формироваться под влиянием прежних внутренних и внешних фундаментальных факторов. Среди них динамика нефтяных котировок, обменного курса рубля, индекс доллара.

На локальном рынке колебания курса тенге будут зависеть от того, насколько предложение инвалюты будет покрывать имеющийся спрос на нее. Дополнительно поддержку нацвалюте могут оказывать высокие процентные ставки в системе, а также заявления Нацбанка о возможности проведения валютных интервенций в случае необоснованных всплесков на валютном рынке, резюмировал аналитик АФК.

Ольга Кудряшова
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