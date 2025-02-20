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Финансы

Доллар снова вырос: есть ли шансы на снижение курса валюты

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:48 Фото: Zakon.kz
С чем был связан резкий рост курса доллара в середине текущей недели и возможен ли возврат курса до отметки ниже 400 тенге – в материале Zakon.kz.

Покупатели инвалюты в среду имели перевес над ее продавцами на фоне негативного информационного фона вокруг Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) и привлекательного курса покупки. Отметим, что на протяжении нескольких дней официальный курс доллара находился ниже 500 тенге. Но по итогам торгов среды курс по паре USDKZT составил 503,39 тенге за доллар, прибавив за сутки почти 5 тенге, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана.

Фото: Национальный банк РК

"В ближайшие три сессии могут наблюдаться более высокие объемы торгов с приближением даты уплаты квартальных налогов. Напомним, что срок уплаты 13 видов налоговых платежей, включая НДПИ, КПН, НДС и рентный налог на экспортируемую нефть, приходится на вторник, 25 февраля". АФК

Как ранее сообщал аналитик, это косвенно может поспособствовать укреплению тенге и, соответственно, снижению курса доллара.

К слову, по данным АФК, на утренней сессии пара USDKZT торговалась уже на уровне 500,6 тенге за доллар. В обменниках Казахстана средний курс покупки доллара составлял 501-502 тенге, продажи – 505-507 тенге.

Ольга Кудряшова
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