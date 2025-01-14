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Финансы

Доллар может стать еще дороже: прогнозы по курсу тенге продолжают ухудшаться

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Эксперты финансового рынка в очередной раз ухудшили прогнозы по курсу нацвалюты. Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

По результатам опроса аналитического центра АФК, ожидания экспертов финансового рынка по курсу нацвалюты продолжают ухудшаться восьмой месяц подряд на фоне продолжающегося ужесточения санкционного режима против РФ и ослабления рубля.

Кроме этого, среди причин для ухудшения прогнозов назвали: переток ликвидности из рисковых активов и экономик развивающихся стран в более безопасные инструменты, ожидаемые более низкие цены на нефть, прогнозируемое увеличение импорта РК, крупные выплаты по внешнему долгу РК.

"Через месяц курс USD/KZT прогнозируется на отметке 527,3 тенге за доллар (524,1 ранее), а через год — 552,5 (545,2 ранее). Тем не менее баланс на валютном рынке может улучшиться в феврале, когда значимую поддержку рынку оказывают крупные налоговые платежи за прошедший год".Аналитический центр АФК
доллар, тенге, курс, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:07

Фото: АФК

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В АФК уточняют, что перенос ослабления курса нацвалюты в цены может занять некоторое время, что вкупе с необходимостью оценки эффекта от ноябрьского повышения базовой ставки обусловит высокую вероятность ее сохранения на отметке в 15,25% на предстоящем 17 января заседании Нацбанка РК.

К слову, эксперты прогнозируют, что через год базовая ставка может снизиться на 125 базовых пунктов ниже текущего значения, то есть до 14%.

"Соответственно, реальная ставка опустится до 4,6% против текущего значения 6,65%, снижая привлекательность тенговых инструментов". Аналитический центр АФК
показатели, прогнозы, нефть, курс, доллар, базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:07

Фото: АФК

Вместе с тем средняя оценка ожидаемой инфляции на годовом горизонте (9,4%) остается заметно выше ее текущих значений (8,6% по итогам 2024 года) и целевого показателя (5%), что может привести к необходимости сохранять жесткие денежно-кредитные условия в стране.

Помимо прочего, ожидания по ценам на нефть через год сохраняются умеренно негативными и могут быть обусловлены растущим предложением сырья, приостановкой нормализации монетарной политики в крупных экономиках, негативным влиянием будущих торговых трений на мировую экономику.

Таким образом, более низкие цены на энергоресурсы и пересмотр вниз прогнозов по добыче нефти на текущий год (-1 млн тонн), высокие процентные ставки и инфляция, ухудшение торговых отношений между крупными экономиками мира и отток ликвидности в безопасные активы могут негативно отразиться на росте экономики РК. В результате прогноз по росту ВВП через год составил 4,3 (против 4,4% за 11 месяцев 2024 года).

Ранее Zakon.kz сообщал, что будет происходить с курсом доллара на текущей неделе. 

Ольга Кудряшова
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