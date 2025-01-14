Доллар может стать еще дороже: прогнозы по курсу тенге продолжают ухудшаться
По результатам опроса аналитического центра АФК, ожидания экспертов финансового рынка по курсу нацвалюты продолжают ухудшаться восьмой месяц подряд на фоне продолжающегося ужесточения санкционного режима против РФ и ослабления рубля.
Кроме этого, среди причин для ухудшения прогнозов назвали: переток ликвидности из рисковых активов и экономик развивающихся стран в более безопасные инструменты, ожидаемые более низкие цены на нефть, прогнозируемое увеличение импорта РК, крупные выплаты по внешнему долгу РК.
"Через месяц курс USD/KZT прогнозируется на отметке 527,3 тенге за доллар (524,1 ранее), а через год — 552,5 (545,2 ранее). Тем не менее баланс на валютном рынке может улучшиться в феврале, когда значимую поддержку рынку оказывают крупные налоговые платежи за прошедший год".Аналитический центр АФК
Фото: АФК
В АФК уточняют, что перенос ослабления курса нацвалюты в цены может занять некоторое время, что вкупе с необходимостью оценки эффекта от ноябрьского повышения базовой ставки обусловит высокую вероятность ее сохранения на отметке в 15,25% на предстоящем 17 января заседании Нацбанка РК.
К слову, эксперты прогнозируют, что через год базовая ставка может снизиться на 125 базовых пунктов ниже текущего значения, то есть до 14%.
"Соответственно, реальная ставка опустится до 4,6% против текущего значения 6,65%, снижая привлекательность тенговых инструментов". Аналитический центр АФК
Фото: АФК
Вместе с тем средняя оценка ожидаемой инфляции на годовом горизонте (9,4%) остается заметно выше ее текущих значений (8,6% по итогам 2024 года) и целевого показателя (5%), что может привести к необходимости сохранять жесткие денежно-кредитные условия в стране.
Помимо прочего, ожидания по ценам на нефть через год сохраняются умеренно негативными и могут быть обусловлены растущим предложением сырья, приостановкой нормализации монетарной политики в крупных экономиках, негативным влиянием будущих торговых трений на мировую экономику.
Таким образом, более низкие цены на энергоресурсы и пересмотр вниз прогнозов по добыче нефти на текущий год (-1 млн тонн), высокие процентные ставки и инфляция, ухудшение торговых отношений между крупными экономиками мира и отток ликвидности в безопасные активы могут негативно отразиться на росте экономики РК. В результате прогноз по росту ВВП через год составил 4,3 (против 4,4% за 11 месяцев 2024 года).
Ранее Zakon.kz сообщал, что будет происходить с курсом доллара на текущей неделе.