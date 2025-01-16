Что такое "белые" доллары и как они влияют на валютный курс в Казахстане

Нацбанк РК намерен установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах. Для доллара – 7 тенге, для евро – 10 тенге, сообщает Zakon.kz. На первый взгляд, ничего особенного в этом постановлении нет. Но это только на первый взгляд.

14 января 2025 года Нацбанк РК сообщил о разработке специального постановления об установлении спредов при валютных операциях в обменных пунктах (спред – это разница между лучшей ценой продавца и лучшей ценой покупателя. Термин произошел от английского слова spread, что означает "разброс", "размах". – Прим. ред.).

Важно, что предлагаемые регулятором изменения, направленные на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

Такая мера уже вводилась в Казахстане в 2022 году, и пределы отклонения курса покупки-продажи наличной валюты в обменниках составляли для доллара с 6 тенге до 15 тенге, для евро – с 7 до 20 тенге. С 1 января 2023 года и до сегодняшнего момента пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге в обменниках не установлены.

О причине вводимых ограничений высказался финансист Галим Хусаинов.

По мнению специалиста, рынок обмена валют является одним из самых конкурентных рынков в стране, где оперирует более 2000 обменников. И повышение спреда происходит в периоды высокого спроса на валюту и регулирует спрос и предложение.

Как считает финансист, введение ограничений увеличит спрос на валюту, так как если обменные пункты не смогут обеспечить спрос, существуют банки, которые имеют возможность ввозить валюту в неограниченном количестве и удовлетворять любой спрос. Однако данное действие приведет лишь к увеличению долларизации и ограничению конкуренции.

"Важно понимать корневые причины, почему обменники начали устанавливать высокие спреды. Основная причина вовсе не связана со спекуляцией, а заключается в том, что некоторые страны, куда ездят граждане Казахстана, перестали принимать доллары старого образца (так называемые "белые доллары"), из-за чего спрос на них сильно упал. Национальный банк запрещает дифференцировать доллары по образцам, поэтому обменные пункты не имеют права отказываться от приема таких долларов. Чтобы ограничить покупку "белых" долларов, обменные пункты начали устанавливать высокие спреды, что логично в условиях рыночной экономики: если на товар нет спроса – его нельзя продать дорого, и цена снижается". Галим Хусаинов

При этом многие банки в отличие от обменных пунктов могут вводить комиссии, что делает их более гибкими в работе с "белыми" долларами. Например, банки стали взимать комиссии за прием "белых" долларов, а обменники – увеличивать спреды. Однако если клиент приносит в обменный пункт доллары нового образца, ему предоставляют рыночный курс со спредом 2-3 тенге, объясняет Галим Хусаинов.

Как же решить проблему "белых" долларов? Эксперт предлагает несколько решений:

обязать банки второго уровня принимать "белые" доллары без комиссий. БВУ затем могут вывозить такие доллары в страны, где иностранные банки их принимают.

Нацбанк может централизованно закупать "белые" доллары у обменников и БВУ, а затем вывозить их за рубеж.

Нацбанк может вести переговоры с центральными банками тех стран, где имеются ограничения на использование долларов старого образца, с целью смягчения или отмены этих ограничений.

Текущее же решение не устраняет корневую проблему и лишь усиливает ограничения для людей, владеющих старыми долларами. Вместо этого необходимо сосредоточиться на устранении причин, которые заставляют обменники устанавливать высокие спреды, предупреждает эксперт.

В противном случае это приведет к дальнейшему росту долларизации; усилению позиций банков за счет ограничения работы обменников; отсутствию долгосрочного решения проблемы.

Для стабилизации валютного рынка и снижения социальной напряженности необходимо устранить первопричины проблемы, связанные с "белыми" долларами. Это требует комплексного подхода, включающего обязательства для БВУ, участие Национального банка и международное сотрудничество. Только такие меры позволят эффективно решить проблему, сохранив конкурентоспособность обменного рынка и интересы граждан, подводит итог Галим Хусаинов.

Для справки. Термины "синий" и "белый" доллар появились и закрепились среди населения из-за вида купюр. Однако эти термины не являются официальными, их используют для удобства.

"Синими" доллары называют банкноты 2009-2017 годов выпуска. Важным элементом таких долларов является синий цвет защитной полосы на банкноте. На сегодня самым известным примером так называемого "синего" доллара является банкнота номиналом 100 долларов, которую ввели в обращение в 2013 году. Тогда как к "белым" долларам относят банкноты определенного периода выпуска, которым присущ светлый оттенок бумаги по сравнению с другими сериями купюр.

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