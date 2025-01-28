Рост ипотеки, авто и потребкредитов: как изменился рынок кредитования физлиц за 2024 год

Кредитный рынок Казахстана продолжил демонстрировать активный рост в прошлом году. Насколько увеличилcя портфель кредитования физлиц по различным категориям займов – в материале Zakon.kz.

В рамках FCBK Media Day 2025 в Первом Кредитном Бюро (ПКБ) представили данные по кредитованию за 2024 год.

Так, по словам генерального директора ПКБ Руслана Омарова общая ссудная задолженность, то есть кредитный портфель всех заемщиков, как в рознице, так и в бизнес–кредитовании составил 53,6 триллионов тенге по данным на 1 января 2025 года. Согласно расчетам Бюро, за 2024 год портфель вырос на 21% или на 9,4 триллиона тенге. При этом розничные кредиты (физлица) занимают 24,1 трлн тенге или 45% портфеля.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Как рассказал глава ПКБ, основную часть, а именно 49% портфеля занимают потребительские беззалоговые кредиты, далее следуют ипотечные кредиты с долей 28% и автокредиты – 15%.

Портфель беззалоговых потребкредитов к 1 января 2025 года достиг 11,7 трлн тенге. Всего за 2024 год он вырос на 22,9%, или 2,2 трлн тенге. В то время как потребительская инфляция за тот же период составила 8,6%.

Число контрактов приросло на 15,7% до 31,5 млн единиц. Средняя задолженность на контракт возросла до 371,8 тыс. тенге.

"Общее число заемщиков за год увеличилось на 4,7%, до 8,2 млн человек. Сами эти заемщики традиционно для нашего рынка серьезно отличаются друг от друга: некоторые из них сейчас должны достаточно скромные суммы, некоторые – довольно серьезные". ПКБ

В целом по состоянию на 1 января 2024 года кредиты с ненулевыми остатками имели 9 016 191 человек.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Распределение заемщиков

Руслан Омаров отдельно разъяснил как распределяется портфель потребкредитов по 10%–ным группам заемщиков.

Так, у 10% из них или 821 тыс. человек общая задолженность составляет 5,3 трлн тенге, что занимает 46% от всего кредитного портфеля потребительских беззалоговых кредитов. Как уточнили в Бюро, в данном случае речь идет о людях, чья индивидуальная задолженность по потребкредитам без залога превышает 3,8 млн тенге.

В то же время, на 50% заемщиков в совокупности приходится всего 9% портфеля, или более 1 трлн тенге. Здесь индивидуальная задолженность заемщика не превышает 671 тыс. тенге, как видно на графике ниже.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Согласно данным Бюро выдачи потребительских кредитов без залога за 2024 год суммарно достигли 10,6 трлн тенге. По сравнению с 2023 годом показатель возрос на 15,8%. Число оформленных контрактов достигло 36,9 млн единиц, прибавив 14,3%, а число заемщиков приросло незначительно (на 0,6%) до 6,8 млн человек.

Средняя выдача по контракту увеличилась на 1,3% до 287 тыс. тенге. При этом сумма медианной выдачи даже снизилась.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Доля NPL90+ в портфеле по состоянию на 1 января 2025 года составляла 14,3%. В ПКБ пояснили, что если исключить из расчетов уже списанные кредиты, то показатель опускается до уровня в 10,4%.

Ипотека и автокредиты

Ипотечный портфель к 1 января 2025 года вырос на 14,1%, достигнув отметки 6,7 триллиона тенге, поделились в ПКБ. Количество заключенных контрактов увеличилось на 9,9% и составило 627 тыс. единиц, а число заемщиков достигло почти 600 тысяч, что также на 10,3% больше, чем годом ранее.

"Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов. Нужно отметить, что в прошлом году выдачи по продукту как раз значительно оживились. Общий объем оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тенге, прибавив 27,8% год к году, число самих займов возросло на 18,9% до 136,8 тыс. единиц. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось на 21% до 134 тыс. человек". ПКБ

В среднем объем одной ипотечной выдачи составил 16,4 млн тенге, а средний срок кредита при его оформлении достиг 13,2 года, увеличившись на 7,5%. В Бюро обратили внимание, что это больше, чем официально рассчитываемая Бюро нацстатистики РК динамика цен на жилье.

Напомним, что за прошлый год цены перепродажи квартир вторичного рынка повысились на 4,2%, а продажи нового жилья – на 3%.

При этом качество ипотечного портфеля остается довольно высоким – доля займов с просрочкой от 90 дней на 1 января 2025 года составляла всего 3,1%.

Довольно существенно в прошлом году вырос портфель автокредитования. По данным ПКБ он достиг 3,6 трлн тенге, прибавив за год 44,8%. К слову, за 2023 год прирост по данному сегменту был еще более значительным – на 64,8%.

Объемы выдач по автокредитам за 2024 год достигли 1,8 трлн тенге, увеличившись год к году на 13,2%. Число заемщиков составило 214 тыс. человек (+10,2%), число контрактов – 228,4 тыс. ед. (+5,7%). Средняя сумма кредита выросла на 7,1% до 8 млн тенге.

"Если оценивать объемы выдач по сегментам игроков, то больше 70% рынка приходится на банки, почти все остальное, за небольшим исключением, на МФО. При этом автокредиты в МФО в среднем были значительно "дороже": средняя эффективная ставка вознаграждения в этом сегменте в течение года была существенно выше, чем у БВУ". ПКБ

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Отдельно в ПКБ рассмотрели бизнес–кредиты физических лиц. Как пояснили в Бюро, в этом продукте учитываются займы, где заемщиком указано физическое лицо, но при этом цели и объект кредитования связаны с бизнесом.

"Портфель таких кредитов к 1 января достиг 436,1 млрд тенге, увеличившись сразу на 54,5%. Число заемщиков выросло более чем в два раза до 625,3 тыс. человек, а число контрактов увеличилось на 150,8%, до 890,6 тыс. единиц. Средняя сумма задолженности на контракт упала на 38,4% и составила 489,6 тыс. тенге". ПКБ

При этом основная часть портфеля или 83% от совокупного объема приходится на МФО. Выдачи же в целом по всем игрокам за год достигли 518,5 млрд тенге. Это на 68,7% больше, чем было в 2023 году. Число заемщиков увеличилось на 126,4% до 632 тыс. человек, а число контрактов взлетело на 254,5%, до 1,4 млн единиц.

Ранее, мы также рассказывали, насколько сократился портфель, а также выдача онлайн–микрозаймов по итогам прошлого года.