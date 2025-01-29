Тенге укрепился, доллар подешевел: что поддержало нацвалюту Казахстана

С начала текущей недели тенге демонстрировал уверенное укрепление. Под влиянием чего нацвалюта отыгрывает предыдущее падение – в материале Zakon.kz.

По итогам валютных торгов вторника пара USDKZT закрылась на уровне 516,19 тенге, это на 0,31 тенге меньше, чем днем ранее. По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), торговая активность продолжила расти и достигла 305,8 млн долларов, что может свидетельствовать об активном участии Нацбанка в операциях на локальном валютном рынке.

"Поддержку нацвалюте могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить повышение нефтяных котировок и укрепление российского рубля. Тогда как на локальном рынке предложение инвалюты, в том числе за счет ее продаж Нацбанком РК, по-прежнему превосходит спрос на нее". АФК

Фото: Национальный банк РК

Аналитики АФК предположили, что ожидания участников рынка в отношении курса нацвалюты могли улучшиться и на фоне итогов вчерашнего расширенного заседания правительства РК.

В частности, сообщалось, что экономический рост в РК по итогам 2024 года составил 4,8%. Также определен курс на расширение привлечения иностранных инвестиций, даны соответствующие поручения по поддержанию финансовой и экономической стабильности в стране.

Добавим, что в рамках выступления на расширенном заседании правительства РК глава Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что в результате мер, принятых финрегулятором, был "нивелирован эффект чрезмерного, ажиотажного спроса на валюту".

"Полагаем, что в отсутствие значимых внешних и внутренних потрясений курс тенге нашел свой новый фундаментальный уровень". Тимур Сулейменов

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