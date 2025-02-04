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Финансы

Почему Нацбанк выкупил у банков Казахстана 48 млн долларов старого образца

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 12:51 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 февраля 2025 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) предоставили информацию о выкупе наличных долларов старого образца, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в 2024 году Нацбанк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня (БВУ) невостребованных наличных долларов старого образца для последующего вывоза их за рубеж.

"Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов".Пресс-служба НБК

Отмечается, что в результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой (ФРС) США по приему наличных долларов старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам.

"В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%".Пресс-служба НБК

В пресс-службе подчеркнули, что Нацбанк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов.

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Ранее в Нацбанке назвали сумму долларов, которую планируется продать из Нацфонда в феврале-2025.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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