Почему Нацбанк выкупил у банков Казахстана 48 млн долларов старого образца

Сегодня, 4 февраля 2025 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) предоставили информацию о выкупе наличных долларов старого образца, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в 2024 году Нацбанк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня (БВУ) невостребованных наличных долларов старого образца для последующего вывоза их за рубеж .

"Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов". Пресс-служба НБК

Отмечается, что в результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой (ФРС) США по приему наличных долларов старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам.

"В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%". Пресс-служба НБК

В пресс-службе подчеркнули, что Нацбанк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов.

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