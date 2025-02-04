Почему Нацбанк выкупил у банков Казахстана 48 млн долларов старого образца
Как следует из релиза, в 2024 году Нацбанк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня (БВУ) невостребованных наличных долларов старого образца для последующего вывоза их за рубеж.
"Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов".Пресс-служба НБК
Отмечается, что в результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой (ФРС) США по приему наличных долларов старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам.
"В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%".Пресс-служба НБК
В пресс-службе подчеркнули, что Нацбанк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов.
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