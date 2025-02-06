Доллар отступает: евро, фунт и йена наносят ответный удар

Индекс доллара, который неуклонно рос со дня победы Дональд Трампа на выборах, остановился и начал плавное снижение под ответным напором со стороны мировых валют. Только за последние три дня USDX скатился с отметки 109,6 до 107,6, полностью утрачивая весь рост в феврале, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). В индексе степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

евро – 57,6%;

йена – 13,6%;

фунт стерлингов – 11,9%;

канадский доллар – 9,1%;

шведская крона – 4,2%;

швейцарский франк – 3,6%.

Основной причиной ослабления американской валюты стало решение Дональда Трампа отложить повышение торговых тарифов для Мексики и Канады, а также менее жесткие ответные меры Китая на 10%-ное повышение пошлин со стороны США.

Фото: investing

На этом фоне курс евро укрепился до 1,04. Доллар также теряет позиции по отношению к японской йене, опустившись на 0,7% до отметки 153,2, что является минимальным значением за последние полтора месяца. Единственной валютой, которая ослабла к доллару, стал юань – после долгих новогодних выходных курс пары USD/CNY вырос до 7,28.

Британский фунт также восстановился до 1,25, так как опасения относительно новых тарифов со стороны США пока не оправдались. Сегодня Банк Англии должен объявить новую ключевую ставку, и рынок ожидает понижение на 0,25% с 4,75% до 4,5%. Также сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг, а также индекс цен производителей за декабрь в целом в Еврозоне и отдельно в Германии.

На этом фоне доходность казначейских облигаций США демонстрирует естественное снижение, что также оказывает давление на индекс доллара. Доходность 10-летних UST опустилась ниже 4,5%, тогда как еще сутки назад она составляла 4,59%. Если торговая война между США и ключевыми партнерами не разгорится, это снизит инфляционное давление в американской экономике и создаст предпосылки для снижения ставок ФРС.

В течение недели немного "подрос" и российский рубль, чему способствовали налоговые и дивидендные выплаты, а также сезонные факторы: сдержанный уровень кредитования, остающийся ниже целевых значений Центробанка, побуждает компании продавать валюту для поддержания ликвидности. Российская валюта за неделю отыграла около 2%, укрепившись за неделю с 100,698 до 98,003 рублей за доллар.

Ну, и наконец, тенге также начал укрепление: почти 3 тенге за три дня.

Тем не менее, на фоне торговых конфликтов многие валюты будут испытывать давление со стороны американского доллара, утверждает финансист Арсен Темирбаев.

"На рынках акций стоит ожидать повышенной волатильности, так как участники будут реагировать на обновления с "валютного фронта" и данные по инфляции. Инвесторы могут рассмотреть варианты диверсификации своих портфелей, чтобы снизить риски, связанные с возможной неопределенностью в экономической политике". Арсен Темирбаев

Тем временем центральные банки многих стран могут скорректировать свои подходы в ответ на растущую инфляцию. Например, для Европейского центробанка это может означать необходимость более агрессивного реагирования на текущие экономические вызовы.

Ранее мы рассказали, что, по прогнозу казахстанских аналитиков, доллар в 2025 году упадет до 498,5 тенге.