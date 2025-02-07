Доллар подешевел почти на четыре тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,18 тенге, снизившись еще на 3,88 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился 70,43 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,5-515,1 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, рубли – по 5,23-5,33 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 7 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,02%, до 75,05 доллара за баррель
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,93%, до 71,27 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,31 тенге, евро – 533,96 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 февраля, можно здесь.