Предстоит совместная работа с бизнесом: эксперт о заявлении Токаева по ставке НДС

Сегодня, 7 февраля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предварительно предложенная правительством ставка НДС в 20% завышена. Zakon.kz поинтересовался мнением эксперта о том, как это решение будут пересматривать.

На встрече с представителями отечественного бизнеса глава государства поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС).

"Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная. Решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что озвученная предварительно цифра завышена, и добавил, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений бизнеса, общественности, предпринимателей и экспертов

По мнению председателя правления Корпоративного фонда NAC Analytica (NU) Расула Рысмамбетова, президент оценил реакцию граждан, поэтому вмешался в процесс.

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"Вдобавок, я думаю, у него были альтернативные расчеты, он изучил вопрос", – говорит эксперт.

Рысмамбетов отметил, что понимает действия Министерства экономики: ведомству поручили "спасти Нацфонд", не трогать средства из него:

"А как, не трогая Нацфонд, продолжать финансировать все крупные государственные программы? Получается, остается собирать налоги. Они посчитали, создали модель – и предложили повышение ставки НДС с 12% до 20%. Теперь, я так понимаю, "карт-бланш" правительству сузили", – подчеркнул эксперт.

Рысмамбетов предположил, что после заявления президента Минэкономики отправится в регионы для обсуждения вопроса с предпринимателями и профильными специалистами.

"Самое главное сейчас – активно готовиться к урезанию госрасходов. Необходимо взять тайм-аут, можно создать большую комиссию из экономистов-общественников, не государственных, представителей бизнеса и спокойно рассмотреть ситуацию. Я бы, допустим, предложил собрать бюджет за последние 10 лет, выставить его в открытый доступ, и пусть каждый человек, обладающий соответствующей квалификацией, предложит свои варианты. Добиться результата можно совместными усилиями", – подытожил финансист.

28 января 2025 года на расширенном заседании Правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС.

Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

5 февраля депутат Берик Бейсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса направил депзапрос премьер-министру Олжасу Бектенову касательно планируемых изменений в налоговой системе. Говоря о предложении правительства единовременно поднять НДС до 20%, он задался вопросом, кто определил данную цифру и провел систематический расчет.