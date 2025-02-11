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Финансы

В Нацбанке назвали сумму внешнего долга Казахстана

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 20:14 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана приступает к публикации предварительной оценки внешнего долга РК, начиная с публикации данных по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом сегодня, 11 февраля, заявили в пресс-службе НБК, сообщает Zakon.kz.

Ранее Нацбанк Казахстана, в соответствии с графиком выпуска статистической информации, публиковал отчетные данные по внешнему долгу на 90-й день после завершения отчетного квартала. Теперь в дополнение к ним будет публиковаться предварительная оценка внешнего долга РК.

"Такие публикации будут осуществляться ежеквартально в последний день месяца после отчетного квартала, одновременно с выходом информации о предварительной оценке платежного баланса за соответствующий период", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Согласно данным НБК, внешний долг Республики Казахстан на 1 января 2025 года составил 165 630 000 000 долларов, в том числе:

  • 91 658 000 000 приходится на прямые инвестиции (межфирменную задолженность);
  • 45 513 000 000 – на другие сектора;
  • 13 265 000 000 – долги банков;
  • 12 724 000 000 – долги органов государственного управления;
  • 2 470 000 000 – долг Нацбанка Казахстана.

"Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов", – пояснили в пресс-службе НБК.

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Ранее экономисты высказались по поводу того, насколько велик государственный долг Республики Казахстан и какие риски он представляет для экономики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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