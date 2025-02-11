В Нацбанке назвали сумму внешнего долга Казахстана

Национальный банк Казахстана приступает к публикации предварительной оценки внешнего долга РК, начиная с публикации данных по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом сегодня, 11 февраля, заявили в пресс-службе НБК, сообщает Zakon.kz.

Ранее Нацбанк Казахстана, в соответствии с графиком выпуска статистической информации, публиковал отчетные данные по внешнему долгу на 90-й день после завершения отчетного квартала. Теперь в дополнение к ним будет публиковаться предварительная оценка внешнего долга РК.

"Такие публикации будут осуществляться ежеквартально в последний день месяца после отчетного квартала, одновременно с выходом информации о предварительной оценке платежного баланса за соответствующий период", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Согласно данным НБК, внешний долг Республики Казахстан на 1 января 2025 года составил 165 630 000 000 долларов, в том числе:

91 658 000 000 приходится на прямые инвестиции (межфирменную задолженность);

45 513 000 000 – на другие сектора;

13 265 000 000 – долги банков;

12 724 000 000 – долги органов государственного управления;

2 470 000 000 – долг Нацбанка Казахстана.

"Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов", – пояснили в пресс-службе НБК.

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