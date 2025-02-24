Доллар падает к мировым валютам: как отреагирует тенге

Мировые валюты, оправившись от первых шоков после громких решений администрации Дональда Трампа, начинают отыгрывать позиции по отношению к доллару. Сегодня утром индекс USD упал к отметке в 106,15 пунктов. Это минимальный показатель за два месяца, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что индекс USD – это отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом доли валют в корзине неодинаковы. Коэффициент степени евро составляет 57,6 %, иены – 13,6 %, фунта стерлингов – 11,9 %, канадского доллара – 9,1 %, шведской кроны – 4,2 % и швейцарского франка – 3,6 %. И вот фактические все названные валюты в конце февраля 2025 года стали демонстрировать рост.

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Геополитические маневры: сможет ли евро вырваться вперед?

Сегодня ключевым фактором, способным повлиять на динамику евро, остаются продолжающиеся слухи о возможном прекращении огня между Россией и Украиной. Аналитики отмечают, что в случае подтверждения информации единая валюта может протестировать уровень 1,0532 (годовой максимум), а также 1,0542 (100-дневная скользящая средняя). Однако дальнейшая устойчивость евро будет зависеть от публикации индексов деловой активности (PMI) в странах еврозоны. Также большую роль в курсообразовании евро окажут выборы в Германии. Ключевой вопрос: как успешное выступление партии "Альтернатива для Германии" (AfD) повлияет на фискальную политику страны. Пока мы видим, что курс доллара к евро застыл на отметке 1,05.

Центральный банк Японии бросает вызов рынкам

Выступление главы Банка Японии Казуо Уэды заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы по курсу USD/JPY. Он подчеркнул, что Центробанк готов вмешиваться в рынок гособлигаций в исключительных случаях, когда доходность долговых бумаг демонстрирует резкий рост. После того как доходность 10-летних облигаций Японии достигла 15-летнего максимума, это заявление способствовало укреплению иены, что привело к падению USD/JPY почти на 1% от внутридневного минимума до 149,2. Однако аналитики не спешат с прогнозами, предупреждая, что если курс вернется к 150,90–151,00, это может спровоцировать частичное закрытие коротких позиций.

Скандинавские валюты: кто победит в битве за устойчивость?

Шведская крона демонстрирует уверенный рост, несмотря на активные покупки со стороны спекулянтов, продолжающиеся уже восьмой день подряд. Однако этот спрос пока не компенсирует объемы продаж, зафиксированные хедж-фондами и управляющими активами, что подтверждает прогноз на снижение курса EUR/SEK, – отмечает аналитик инвестиционного банка "Nordic Capital" Андерс Линдгрен.

"Движение курса соответствует ожиданиям, но ослабление импульсных индикаторов станет сигналом для возможного увеличения коротких позиций" Андерс Линдгрен

В то же время норвежская крона демонстрирует повышенную волатильность: несмотря на рост цен на нефть и интерес к высокодоходным активам и нынешнее движение к 11,70–11,75 по отношению к евро, по мнению эксперта, следует использовать для открытия коротких позиций.

Казахстанский тенге: сможет ли валюта выдержать давление?

На фоне такой нестабильности глобального рынка доллар продолжает оказывать давление на курс казахстанского тенге. Торги в пятницу закрылись на отметке 502,47 тенге за доллар (и это курс Нацбанка РК в понедельник), при сохранение высоких инфляционных рисков в стране продолжается, отмечает финансист Арсен Темирбаев.

"Рост инфляции в Казахстане по-прежнему превышает целевые показатели Нацбанка, что снижает возможности для смягчения денежно-кредитной политики". Арсен Темирбаев

Дополнительным фактором, влияющим на курс тенге, остается нестабильность цен на нефть, ключевого экспортного товара Казахстана. В ближайшие дни трейдеры будут внимательно следить за решением ОПЕК+, а также динамикой доллара на мировых площадках, что определит направление движения национальной валюты.

Ранее мы рассказали, каким может стать курс доллара в Казахстане к 1 марта 2025 года.