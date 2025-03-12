Доллар проигрывает – тенге выигрывает: как торговые войны отражаются на Казахстане

Американская валюта стремительно теряет позиции на мировом рынке из-за торговых войн, развязанных администрацией Дональда Трампа. Давление на доллар усиливают экономические риски и нестабильность, что способствует укреплению нацвалют развивающихся стран, включая тенге, сообщает Zakon.kz.

Доллар под давлением

На протяжении последних недель индекс DXY, отражающий курс доллара США относительно шести ведущих валют мира, демонстрирует уверенное снижение. 12 марта 2025 года он находится на уровне 103,56 пункта, что является минимальным значением с ноября 2024 года. Давление на американскую валюту оказывают усилившиеся опасения рецессии в США, вызванные торговыми ограничениями в отношении Китая, Канады и Мексики. Эти страны в ответ вводят собственные меры, что провоцирует дальнейшую нестабильность.

Дополнительный удар по доллару нанесли колебания на фондовых рынках. После объявления Дональдом Трампом о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50% ведущие американские индексы продемонстрировали падение.

S&P 500 потерял 0,76%, NASDAQ – 0,18%, Dow Jones – 1,14%. Хотя позднее Белый дом отказался от этих планов, ситуацию уже нельзя было переломить – инвесторы продолжили избавляться от американской валюты.

Как реагирует тенге

Падение доллара сыграло на руку казахстанскому тенге. Национальный банк Казахстана 12 марта установил курс доллара на уровне 488,53 тенге – это минимальное значение за четыре месяца. В сравнении с предыдущим днем американская валюта потеряла 6,31 тенге, что эквивалентно 1,3% снижения. Впервые за длительное время курс опустился ниже психологически важного уровня в 490 тенге.

Росту тенге способствует не только ослабление доллара, но и действия Нацбанка Казахстана, считает финансист Арсен Темирбаев. Недавнее повышение базовой ставки сразу на 1,25 процентного пункта стало важным фактором укрепления национальной валюты. Помимо этого, поддержку оказывает политика Нацбанка по продаже валюты в рамках механизма "зеркалирования", подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов США, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий.

"На данный момент тенге сохраняет устойчивость, но волатильность на внешних рынках остается фактором риска. Казахстану предстоит балансировать между поддержанием стабильного курса и глобальными экономическими вызовами. Смогут ли власти удержать тенге в комфортном коридоре – покажет ближайший месяц". Арсен Темирбаев

Прогноз курса USD/KZT до конца марта

Согласно последнему прогнозу экспертов Investing, курс USD/KZT до конца марта 2025 года ожидается в диапазоне 485-490 тенге.

Факторы, влияющие на курс:

поддержка Нацбанка: интервенции и монетарная политика стабилизируют тенге,

цены на нефть (70 долларов за баррель): остаются на относительно высоком уровне, что укрепляет нацвалюту,

глобальное ослабление доллара: неопределенность в экономике США продолжает давить на курс.

Возможные риски:

снижение цен на нефть ниже $75 может подтолкнуть курс выше 490 тенге,

рост спроса на доллар в Казахстане способен привести к его укреплению до 495 тенге.

Главный фактор – политика США

В ближайшее время основным фактором влияния на курс доллара остается политика США, полагает эксперт. На международном рынке американские акции падают из-за беспокойства инвесторов о замедлении экономики. Особенно пострадали технологические компании, входящие в индекс NASDAQ. Азиатские рынки также следуют за снижением на Уолл-стрит, опасаясь последствий тарифного режима Трампа.

Так что Казахстану предстоит балансировать между поддержанием стабильного курса и глобальными экономическими вызовами. Смогут ли власти удержать тенге в комфортном коридоре – покажет ближайший месяц.

Ранее мы сообщали, что ведущие аналитики Казахстана дали прогноз по курсу доллара к тенге: в 2025 году прогноз изменен с 484 до 486,9 тенге, а в 2026 году – с 494,3 до 498,3 тенге за доллар США.