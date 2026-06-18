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Финансы

Курс доллара начал снижаться в Казахстане

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,73 тенге, снизившись на 1,5 тенге. В предыдущие дни фиксировалось его повышение.

Курс российского рубля остался на уровне 6,61 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,14 тенге (+0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,65-489,63 тенге, евро – по 560,51-565,66 тенге, рубли – по 6,39-6,52.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 18 июня.

Фьючерсы на нефть Brent к 15:30 по времени Астаны подешевели на 1,08% с предыдущих торгов, до $77,86 за баррель.

WTI с поставкой в июле снижала цену на 2,9%, до $74,59 за баррель, а после закрытия составила 76,79$.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,39 тенге, евро – 567,5 тенге, рубля – 6,69 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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