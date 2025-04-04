Рынки в Азии и Европе падают после введения в США глобальных пошлин
Фото: pixabay
3 апреля акции американских, европейских и азиатских компаний снизили стоимость после заявления президента США Дональда Трампа о значительном повышении пошлин на импорт товаров со всего мира, сообщает Zakon.kz.
По информации NPR, двузначное повышение пошлин вызвало потрясение на мировых рынках, поскольку экономисты предупреждали, что это повышает риск рецессии.
- Фьючерс на индекс S&P 500 упал на 3,1%, а индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,6%.
- Немецкий DAX упал на 1,7% до 21 998,48, а CAC 40 в Париже потерял 1,8% до 7 716,66.
- Британский FTSE 100 потерял 1,2% до 8 506,44.
- На азиатских торгах токийский индекс Nikkei 225 ненадолго упал на 4%, при этом автопроизводители и банки понесли большие потери. Он закрылся с падением на 2,8% до 34 735,93.
- Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 7,2%, поскольку потенциальное влияние 24%-ных пошлин на экспортно-зависимую японскую экономику разрушило ожидания того, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки. Mizuho Financial Group упала на 8%.
- Акции Sony Corp. упали на 4,8%, а Toyota Motor Corp. – на 5,2%.
- Японская йена выросла, а доллар США упал до 147,42 японских йен с 149,28. Евро вырос до 1,0952 с 1,0855 доллара.
- В Южной Корее базовый индекс Kospi упал на 1,1% до 2486,70.
- Гонконгский Hang Seng потерял 1,7% до 22 813,22, а индекс Shanghai Composite снизился на 0,2% до 3 342,01.
- В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 0,9% до 7 859,70.
- Индекс SET Бангкока снизился на 1,1% после того, как для Таиланда ввели пошлину в 36% на экспорт в США. Это может привести к падению тайского экспорта на 7-8 млрд долларов, или примерно на 2,3% от общего объема.
- Промышленный индекс Dow вырос на 0,6% до 42 225,32, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,9% до 17 601,05.
Финансовые рынки по всему миру сейчас находятся в шатком положении из-за неопределенности. Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет, чтобы тарифы сделали мировую систему более справедливой и вернули рабочие места в обрабатывающей промышленности в США из других стран.
Однако тарифы также грозят сдержать рост экономики США и других стран, одновременно ухудшая инфляцию.
Ранее Zakon.kz выпустил материал о том, как экономика Казахстана и нацвалюта отреагируют на торговые пошлины в 27% от Трампа.
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