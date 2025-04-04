Рынки в Азии и Европе падают после введения в США глобальных пошлин

3 апреля акции американских, европейских и азиатских компаний снизили стоимость после заявления президента США Дональда Трампа о значительном повышении пошлин на импорт товаров со всего мира, сообщает Zakon.kz.

По информации NPR, двузначное повышение пошлин вызвало потрясение на мировых рынках, поскольку экономисты предупреждали, что это повышает риск рецессии.

Фьючерс на индекс S&P 500 упал на 3,1%, а индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,6%.

Немецкий DAX упал на 1,7% до 21 998,48, а CAC 40 в Париже потерял 1,8% до 7 716,66.

Британский FTSE 100 потерял 1,2% до 8 506,44.

На азиатских торгах токийский индекс Nikkei 225 ненадолго упал на 4%, при этом автопроизводители и банки понесли большие потери. Он закрылся с падением на 2,8% до 34 735,93.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 7,2%, поскольку потенциальное влияние 24%-ных пошлин на экспортно-зависимую японскую экономику разрушило ожидания того, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки. Mizuho Financial Group упала на 8%.

Акции Sony Corp. упали на 4,8%, а Toyota Motor Corp. – на 5,2%.

Японская йена выросла, а доллар США упал до 147,42 японских йен с 149,28. Евро вырос до 1,0952 с 1,0855 доллара.

В Южной Корее базовый индекс Kospi упал на 1,1% до 2486,70.

Гонконгский Hang Seng потерял 1,7% до 22 813,22, а индекс Shanghai Composite снизился на 0,2% до 3 342,01.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 0,9% до 7 859,70.

Индекс SET Бангкока снизился на 1,1% после того, как для Таиланда ввели пошлину в 36% на экспорт в США. Это может привести к падению тайского экспорта на 7-8 млрд долларов, или примерно на 2,3% от общего объема.

Промышленный индекс Dow вырос на 0,6% до 42 225,32, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,9% до 17 601,05.

Финансовые рынки по всему миру сейчас находятся в шатком положении из-за неопределенности. Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет, чтобы тарифы сделали мировую систему более справедливой и вернули рабочие места в обрабатывающей промышленности в США из других стран.

Однако тарифы также грозят сдержать рост экономики США и других стран, одновременно ухудшая инфляцию.

Ранее Zakon.kz выпустил материал о том, как экономика Казахстана и нацвалюта отреагируют на торговые пошлины в 27% от Трампа.

