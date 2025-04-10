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Финансы

Тенге начал укрепляться после снижения в начале недели

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В четверг курс покупки и продажи доллара снижается в обменных пунктах. Это происходит после заметного удорожания валюты в первой половине недели. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в среду курс по паре USD/KZT вырос до 520,44 тенге за доллар, прибавив 1,94 тенге. Как отметили в АФК, это ослабление происходило на фоне обостряющейся ситуации в глобальной торговле во время сессии KASE, что выражается в падении котировок нефти до четырехлетнего минимума и ослаблении рубля. Среди внутренних факторов спрос на инвалюту мог быть связан с оплатой импорта и погашением внешнего долга.

По данным Нацбанка за неделю (с 3 по 10 апреля), официальный курс доллара вырос почти на 3,5%, или на 17,4 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Однако сегодня, 10 апреля, в первой половине дня в обменных пунктах курсы продажи и покупки доллара активно снижаются. Так, купить доллары можно уже за 517-518 тенге, продать за 512-515 тенге. Уточним, что курсы могут варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от города и конкретного обменного пункта.

По информации АФК, в фокусе внимания в четверг – публикация данных о платежном балансе, внешнем долге и международной инвестиционной позиции. Эта информация также может косвенно влиять на формирование курса.

Также стоит отметить, что цены на нефть несколько выросли после падения ниже 60 долларов за баррель на фоне решения президента Дональда Трампа в среду приостановить повышение пошлин для большинства стран, за исключением Китая. Нефть марки Brent подорожала на 4,2%, до 65,5 доллара за баррель в среду. Вместе с тем в четверг фьючерсы на Brent снова корректируются до 64 долларов.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как снижение стоимости нефти может повлиять на бюджет Казахстана.

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Ольга Кудряшова
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