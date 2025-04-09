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Финансы

Торговые пошлины от Трампа: есть ли риск девальвации тенге, рассказали в Нацбанке

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый заместитель председателя Национального банка РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года ответил на волнующий многих казахстанцев вопрос – стоит ли ожидать девальвации тенге к осени, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что после введения президентом США Дональдом Трампом новых ввозных пошлин для ряда стран эксперты заговорили о рисках разгона мировой инфляции и, как следствие, девальвации некоторых нацвалют. В этой связи они поинтересовались, есть ли вероятность обвала тенге.

"Не знаю, скажите, что за эксперт, мы потом с ними пообсуждаем. Не стоит (ожидать девальвации. – Прим. ред.)", – ответил Ерулан Жамаубаев.

Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о введении новых таможенных пошлин в отношении десятков стран ввергло весь мир в шок. В СМИ говорят о начале новой "торговой войны". Какие могут быть последствия от повышения ввозных пошлин до 27% для Казахстана, можно прочитать здесь.

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Мадина Мамырханова
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