Курс доллара почти не изменился на торгах 21 апреля: евро в обменниках превысил 600 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,53 тенге (-0,6).
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,44 тенге (+0,02).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,1-522,7 тенге, евро – по 597-603 тенге, рубли – по 6,29-6,41 тенге.
Мировые цены на нефть 21 апреля снижаются на торгах.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,65%, до 66,84 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 1,78%, до 62,87 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,9 тенге, евро – 593,5 тенге, рубля – 6,39 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 апреля, можно здесь.