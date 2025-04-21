Курс доллара почти не изменился на торгах 21 апреля: евро в обменниках превысил 600 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,53 тенге (-0,6).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,44 тенге (+0,02).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,1-522,7 тенге, евро – по 597-603 тенге, рубли – по 6,29-6,41 тенге.

Мировые цены на нефть 21 апреля снижаются на торгах.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,65%, до 66,84 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 1,78%, до 62,87 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,9 тенге, евро – 593,5 тенге, рубля – 6,39 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 апреля, можно здесь.