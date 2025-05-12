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Финансы

В Казахстане подорожают мясо, молоко, свекла, сахар, растительное масло, импортируемые из России

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 11:36 Фото: Zakon.kz
Летом 2025 года казахстанским потребителям нужно быть готовыми к неизбежному и заметному росту цен на ряд ключевых продуктов питания, поставляемых из соседней России, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам Ассоциации экспортеров и импортеров РФ, среднее удорожание продовольствия может достичь около 15%. Этот ценовой удар напрямую связан с высокой инфляцией внутри России и укреплением российского рубля по отношению к казахстанскому тенге – факторами, которые Казахстан пока не может контролировать.

Почему стейки станут дороже?

Цены на говядину в России, по прогнозам, вырастут примерно на 12%, а свинина подорожает на 10%. Рост цен на российском рынке обусловлен увеличением операционных расходов – от кормов и энергии до логистики, а также общей инфляцией, "съедающей" покупательную способность рубля.

Молоко и сыр – в зоне риска

Средняя цена на молоко в России может подняться на 10-15%. Рост себестоимости производства в РФ в сочетании с инфляцией прямо отражается на ценах на казахстанских прилавках. Ведь Россия занимает доминирующие позиции в поставках молока, сливок, сыра и творога в Казахстан, обеспечивая до 44% всего импорта молочной продукции.

Корнеплодный кризис

Так называемый "борщевой набор" (лук, свекла, картофель, капуста) может подорожать на 15-20%. Сезонные факторы, удорожание хранения и транспортировки, а также инфляционное давление в России – все это складывается в формулу роста цен. При этом Россия обеспечивает значительную часть овощных консервов и свежих овощей на казахстанском рынке.

Сахар с горьким привкусом

Ситуация с сахаром особенно показательна. Летом 2025 году у соседей ожидается рост цен на сахар на 10-15%, вызванный удорожанием сырья и повышением транспортных тарифов. Россия покрывает 71% потребления сахара в Казахстане. Это значит, что любое колебание цен в РФ мгновенно и масштабно отражается на внутреннем казахстанском рынке, оставляя мало пространства для маневра.

Масляный перегрев

Растительное масло, включая подсолнечное и сливочное, также не останется в стороне – в России прогнозируется рост цен на 10-15%. Причина та же – удорожание сырья и логистики. Это еще один пример того, как экономические процессы в соседней стране "перегревают" наш собственный рынок.

Фото: Zakon.kz

Вообще же казахстанская продовольственная инфляция во многом определяется динамикой цен в России, которая обеспечивает до 30% общего импорта страны. Масштаб этой зависимости наглядно демонстрируют данные баланса ресурсов и использования продовольственных товаров за январь 2025 года.

Так, хотя казахстанские производители покрыли значительную часть внутренней потребности в мясе и субпродуктах (70,9%), 29,1% пришлось на импорт. Самообеспечение по молочным продуктам составило 85,5%, по мясу домашней птицы – 79,8%. В то же время по таким категориям, как рыбная продукция и сахар, страна демонстрирует высокий уровень зависимости от импорта. По информации Ассоциации финансистов РК, за прошлый год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув 546,3 млн долларов.

Ранее мы рассказали, как Казахстан "покупает" инфляцию через импортное продовольствие.

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Андрей Зубов
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