Тенге укрепился по отношению к доллару на торгах 13 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,06 тенге, снизившись еще на 3,33 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,32 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,10 тенге (-0,34).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511-514,1 тенге, евро – по 566-572 тенге, рубли – по 6,23-6,35 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,22%, до 64,82 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,18%, до 61,84 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,74 тенге, евро – 569,17 тенге, рубля – 6,33 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 мая, можно здесь.