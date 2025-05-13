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Финансы

Тенге укрепился по отношению к доллару на торгах 13 мая

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,06 тенге, снизившись еще на 3,33 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,32 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,10 тенге (-0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511-514,1 тенге, евро – по 566-572 тенге, рубли – по 6,23-6,35 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,22%, до 64,82 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,18%, до 61,84 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,74 тенге, евро – 569,17 тенге, рубля – 6,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 мая, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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