Цены на популярные криптовалюты на 24 мая

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 76 784,5 $; изменения за 24 часа: +2,70%.

Ethereum (ETH): 2 121,10 $; изменения за 24 часа: +4,37%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 658,50 $; изменения за 24 часа: +2,72%.

USD Coin (USDC): 1,0010 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,102793 $; изменения за 24 часа: +3,42%.

Cardano (ADA): 0,2456 $; изменения за 24 часа: +2,71%.

По состоянию на 24 мая 2026 года доллар США в Национальном банке РК равен 471,06 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.