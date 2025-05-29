Станет ли жизнь в Казахстане дешевле – прогноз аналитиков

Несмотря на усилия Нацбанка, инфляционное давление в Казахстане нарастает. Потребительские цены продолжают свой неуклонный рост, подпитываемый как внутренними, так и внешними факторами. Ответ на главный вопрос: "есть ли свет в конце тоннеля?" – в материале Zakon.kz.

Майский доклад AERC (Applied Economics Research Centre) проливает свет на сложную инфляционную ситуацию в Казахстане, где происходит заметное удорожание жизни каждый месяц.

Движение вверх

С самого начала 2025 года наблюдается устойчивый рост в годовом выражении не только общей, но и базовой и сезонно очищенной инфляции. Эта тревожная динамика указывает на продолжающееся инфляционное давление, не связанное с временными и сезонными колебаниями.

"В апреле месячная инфляция составила 1,2% (м/м) после 1,3% (м/м) в марте. Замедление месячной инфляции наблюдается уже второй месяц подряд, однако ее значение остается высоким. Годовая инфляция сложилась в апреле на уровне 10,7% (г/г), точно совпав с прогнозом AERC. В то же время средняя за январь-апрель 2025 года инфляция составила 9,7%. Увеличение этого показателя продолжается с начала года". Из доклада AERC

Фото: Zakon.kz

Что же гонит цены вверх?

AERC подчеркивает, что такой рост цен – это не просто сезонные колебания. Устойчивый рост базовой и сезонно очищенной инфляции сигнализирует о глубоких системных проблемах. В первую очередь дорожают продукты питания и безалкогольные напитки, а также платные услуги. Особенно заметен скачок в сфере услуг – их годовой прирост цен подскочил до 15,7% в апреле.

Внутреннее инфляционное давление усиливается несколькими факторами.

Одной из потенциальных "бомб замедленного действия" является возможное повышение тарифов на грузоперевозки. Если это произойдет, транспортные издержки для всего бизнеса вырастут, что неизбежно отразится на конечных ценах для потребителей.

Не менее важным фактором является и денежная масса. По данным AERC, увеличение денежной базы и денежной массы в апреле после компенсации декабрьского всплеска является явным проинфляционным сигналом. Проще говоря, больше денег в обращении без соответствующего роста производства означает их обесценивание.

"В апреле денежная база увеличилась на 3,2% (м/м), а объем денежной массы вырос на 2,2% (м/м). С учетом того, что сокращение денежных агрегатов в начале года лишь частично компенсировало взрывной рост декабря 2024 года, текущее увеличение денежной массы является проинфляционным фактором". Из доклада AERC

"Импортная инфляция": внешние шоки бьют по кошельку казахстанцев

Проблемы Казахстана не ограничиваются внутренним рынком. Внешняя среда активно подливает масла в "инфляционный огонь".

Российский ценник. Высокая инфляция в России (более 10% в апреле) напрямую влияет на Казахстан. Учитывая тесные торговые связи, дорогой российский импорт "экспортирует" инфляцию на казахстанский рынок. Сохранение высокого курса RUB/KZT (около 6,2-6,4 тенге за рубль) делает российские товары, импортируемые в Казахстан, менее доступными в тенге, что также способствует росту цен.

Глобальный рост цен на еду. Индекс ФАО, отражающий мировые цены на продовольствие, продолжает расти. Это означает, что даже базовые продукты питания, которые Казахстан импортирует, становятся дороже, что неизбежно ведет к удорожанию продуктовой корзины внутри страны.

Торговые войны США. Несмотря на временные перемирия, общая неопределенность в мировой торговой политике, особенно между США и Китаем, продолжает влиять на глобальные цепочки поставок и цены на сырье, создавая риски для всех экономик мира.

Прогноз AERC: будет только дороже?

Наиболее тревожная часть доклада – это прогноз. AERC не видит оснований для изменения.

"Ожидается, что с мая по июль месячная инфляция будет составлять 0,9%, а годовая инфляция продолжит свой восходящий тренд, достигнув в июле 12,1% инфляционного тренда". Из доклада AERC

Это означает, что ожидать замедления роста цен в ближайшее время не приходится. Более того, долгосрочные инфляционные ожидания казахстанцев (на 5 лет) уже выросли до 14,3%. Это серьезный сигнал: если население не верит в снижение инфляции, то это само по себе может подстегнуть дальнейший рост цен.

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