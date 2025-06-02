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Финансы

Инфляция в мае остается умеренной: услуги +1,3%, товары – в пределах 1%

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 10:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Последняя неделя мая принесла обнадеживающие новости для потребителей в Казахстане: произошло незначительное замедление темпов роста цен на корзину социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

Недельный прирост цен составил +0,2%, что стало первым снижением по сравнению с постоянными темпами мая в +0,3%. В условиях глобальной экономической нестабильности и сохраняющейся инфляции даже такое скромное замедление заслуживает внимания.

При этом продовольственная инфляция продолжает оставаться одним из ключевых факторов, формирующих общую картину инфляции в стране, которая на апрель 2025 года составила 10,7%. Учитывая, что расходы на продукты питания составляют значительную долю в потребительской корзине казахстанцев (около 54% в 2024 году), динамика цен на СЗПТ имеет прямое влияние на реальные доходы населения.

Две скорости инфляции: за что платим больше?

Анализ ценовых индексов за последний год и с начала 2025 года показывает, что инфляция движется с разной скоростью для различных категорий товаров.

Основным драйвером инфляции остаются овощи из "борщевого набора". За последний год они показали значительный рост:

  • репчатый лук: подорожал почти в 1,8 раза (индекс 179,7%). Примечательно, что 58,2% этого роста пришлось на первые пять месяцев 2025 года;
  • картофель: вырос в цене в 1,7 раза (индекс 170,6%) за год, с приростом в 44,8% с начала 2025 года;
  • морковь: продемонстрировала рост на 12,5% за год и на 42,2% с начала года.

Такой рост цен на базовые овощи является серьезным вызовом для бюджетов домохозяйств. Среди других подорожаний – подсолнечное масло (+23,8% за год), а также некоторые молочные продукты, такие как творог (+4,1%) и пастеризованное молоко (+3,5%).

В противовес овощам другие ключевые продукты демонстрируют либо стабильность, либо снижение цен, что помогает сдерживать общую инфляционную спираль.

  • мука пшеничная первого сорта: за год подешевела на 7,2%;
  • рис шлифованный, полированный (весовой): показал снижение на 15,8% за год и на 6,4% с начала года;
  • крупа гречневая (весовая): подешевела на 17,2% за год и на 6,4% с начала года;
  • яйца 1-й категории: практически не изменились в цене за год и даже немного подешевели с начала 2025 года.

Такая динамика во многом связана с государственным регулированием цен на социально значимые товары.

Региональные "качели"

Еженедельные изменения цен, особенно на овощи, демонстрируют значительные региональные различия.

  • Картофель: за последнюю неделю цены в Усть-Каменогорске подскочили на 15,9%, а в Кокшетау – на 8,7%. В то же время в Шымкенте он подешевел на 7,3%, а в Алматы – на 3,3%.
  • Лук репчатый: показал еженедельный рост в Усть-Каменогорске на 11,5% и в Петропавловске на 7,7%.
  • Капуста белокочанная: в большинстве городов наблюдается заметное снижение цен за последнюю неделю (например, Астана -3,4%, Актобе -1,6%), что связано с началом сезона нового урожая.

В конце отметим, что за прошедшую неделю из 19 товарных позиций рост наблюдается у 63% социально значимых продовольственных товаров.

Ранее мы рассказали о прогнозе аналитиков AERC, согласно которому в начале лета 2025 года инфляция в РК будет составлять 0,9%, а годовая инфляция продолжит свой восходящий тренд, достигнув в июле 12,1%.

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Андрей Зубов
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