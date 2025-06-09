Доллар подешевел на торгах 9 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,42 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,84 тенге (-0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,1-511,5 тенге, евро – по 581-585 тенге, рубли – по 6,33-6,45 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июня.
Так, фьючерсы марки Brent снизились на 0,27% – до 66,29 доллара за баррель.
Нефть WTI подешевела на 0,23% – до 64,43 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,19 тенге, евро – 582,79 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июня, можно здесь.