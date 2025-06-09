Доллар подешевел на торгах 9 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,42 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,84 тенге (-0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,1-511,5 тенге, евро – по 581-585 тенге, рубли – по 6,33-6,45 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июня.

Так, фьючерсы марки Brent снизились на 0,27% – до 66,29 доллара за баррель.

Нефть WTI подешевела на 0,23% – до 64,43 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,19 тенге, евро – 582,79 тенге, рубля – 6,46 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июня, можно здесь.