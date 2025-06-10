Доллар еще немного подешевел
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,42 тенге, снизившись на 0,12 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,43 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,76 тенге (-0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509,1-511,5 тенге, евро – по 580-584 тенге, рубли – по 6,33-6,45 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 10 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,28%, до 67,23 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,28%, до 65,47 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,5 тенге, евро – 580,66 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июня, можно здесь.