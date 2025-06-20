Логистика в цифрах: как меняется транспортная система Казахстана

За январь-май 2025 года транспортный сектор Казахстана прибавил 23,1% динамики к уровню прошлого года. Что стоит за взрывным ростом сектора экономики – в материале Zakon.kz.

Быстрее и дальше

455,9 млн тонн – столько грузов перевезено в Казахстане за пять месяцев. Это на 11,9% больше, чем годом ранее. Грузооборот вырос еще ощутимее – на 13,6%, до 229,4 млрд т-км. То есть речь не только об увеличении объема, но и о расширении логистической географии.

Сектор пассажирских перевозок тоже в плюсе: 771,3 млн поездок (+10,2%), пассажирооборот вырос на 12,9% – до 35,3 млрд пассажиро-километров.

Рост, сфокусированный по регионам

На карте особенно выделяются шесть регионов с двузначным приростом грузооборота: Атырауская область (+41,0%), область Жетысу (+38,5%), Мангистауская область (+26,9%), область Абай (+25,7%), Павлодарская область (+24,1%) и Астана (+21,9%). Все они – опорные точки производственных цепочек и энергетических потоков.

По пассажирскому трафику лидер – Алматинская область, где оборот удвоился. За ней идут Мангистауская (+37,6%), Атырауская (+31,2%) области, города Алматы (+23,9%) и Шымкент (+20,8%).

Демография и экономика концентрируются в агломерациях, и транспорт этому следует.

Фото: Zakon.kz

Транспорт по видам: неравномерный рельеф

Железные дороги сохраняют базовую роль: +14,1% по перевозкам, +9,3% по обороту. Но пассажирские показатели просели (-6,8% и -4%, соответственно).

Автомобильный и городской электротранспорт показали лишь +2,3% по перевозкам, но +44,6% по обороту (повышение тарифов на общественный транспорт и рост цен на услуги такси). Пассажирские метрики также в росте: +10,4% по числу и +22,6% по километражу. Здесь срабатывает улучшение дорог и рост потребностей на коротких маршрутах.

Трубопроводный транспорт – отражение нефтяной конъюнктуры: +18,2% и +16,2%. Карачаганак, Кашаган и Тенгиз продолжают диктовать ритм.

Авиаперевозки все еще восстанавливаются после "антиковидных" ограничений : +5,1% по пассажирам и +9,3% по обороту. Это тренд на скорость и возобновление маршрутов.

На Каспии наблюдается сильное оживление. Морские перевозки прибавили 43,9%, грузооборот – 14,7%. Укрепляется позиция Казахстана как части Среднего коридора между Китаем и Европой.

А вот внутренний водный транспорт требует внимания: -81,1% по грузам.

Контуры стратегии

Следует отметить перманентную цифровизацию отрасли. Ежегодно динамика роста на экспортно-импортном сообщении показывает более 20%, а транзит – около 40%. В 2024 году полностью переведены в электронный формат бланки разрешений с Китаем и Узбекистаном. В результате количество рейсов с Узбекистаном за два года увеличилось с 6 до 36 тысяч, с Китаем – с 50 до 230 тысяч.

Однако цифровизация – не просто бюрократический апгрейд, а ускоритель оборота. Это подчеркивает и Чарльз Уитмор (Charles Whitmore), аналитик крупнейшего секторального издания Logistics Middle East.

"В 2024 году транзит грузов через Казахстан вырос на 7,1%, достигнув 34,6 млн тонн: 27,5 млн – по железной дороге и 7,1 млн – по автодорогам. К 2030 году этот показатель, как ожидается, достигнет 100 млн тонн. Ключевым драйвером этого роста является соглашение с Китаем об увеличении ежегодных контейнерных маршрутных поездов с 600 до 3000 к 2029 году". Чарльз Уитмор

Фото: Zakon.kz

Специалисты отрасли видят во всем сказанном глубоко связанные тренды и тенденции. Пунктирно это выглядит так:

государственные инвестиции в дороги и магистрали;

рост переработки, строительства, энергетики;

активное участие в международных соглашениях;

повышение качества транспортных сервисов в городах.

Все это складывается в новую парадигму: Казахстан становится узлом, через который движется огромная часть грузов и пассажиров Евразии.

Ранее мы рассказали, что в 2025 году в Казахстане проводятся работы по модернизации 13 000 километров автомобильных дорог и 6100 километров железных дорог. В настоящее время строятся или модернизируются шесть аэропортов, а также реализуются два крупных морских проекта.