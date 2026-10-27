Каким будет курс доллара после снижения базовой ставки: мнения аналитиков

Нацбанк Казахстана четвертый раз подряд снизил базовую ставку, и доллар "традиционно" подскочил в цене. Но, по статистике, американская валюта спустя некоторое время неизменно теряет завоеванные позиции. Почему рынок реагирует именно так и чего ждать от курса дальше, выяснял Zakon.kz.

Четыре снижения – четыре скачка

23 октября 2026 года Национальный банк снизил базовую ставку с 16,25% до 15,75% годовых. Валютный рынок моментально отреагировал ростом доллара: по итогам пятничных торгов на KASE американская валюта подорожала на 4,02 тенге, до 452,11 тенге. Сегодня по итогам торгов доллар поднялся еще на 3,52 тенге до отметки 455,63

Для финансового рынка такая реакция вполне объяснима. Теоретически, чем ниже базовая ставка, тем меньше потенциальная доходность тенговых инструментов. Соответственно, часть инвесторов может пересматривать предпочтения в пользу иностранной валюты.

Интересно, что аналогичная картина наблюдалась после каждого снижения ставки в нынешнем году.

5 июня: Нацбанк снизил ставку с 18% до 17%, доллар подорожал на 2,06 тенге, до 487,24 тенге.

Нацбанк снизил ставку с 18% до 17%, доллар подорожал на 2,06 тенге, до 487,24 тенге. 24 июля: ставка уменьшилась до 16,75%, доллар прибавил сразу 9,76 тенге, достигнув 475,98 тенге.

ставка уменьшилась до 16,75%, доллар прибавил сразу 9,76 тенге, достигнув 475,98 тенге. 4 сентября: ставка снизилась до 16,25%, американская валюта подорожала на 32 тиына, до 456,35 тенге.

ставка снизилась до 16,25%, американская валюта подорожала на 32 тиына, до 456,35 тенге. 23 октября: ставка опустилась до 15,75%, за два торговых дня доллар подорожал на 7,54 тенге, до 455,63 тенге.

Как видим, все четыре решения сопровождались подорожанием доллара, после чего соотношение USD/KZT неизменно "приходило в норму".

Если сравнить курсы 5 июня и 23 октября (в дни понижения ставок), то мы увидим, что за четыре с половиной месяца доллар подешевел на 35,13 тенге, или примерно на 7,2%.

Фото: Zakon.kz

Нефть играет на стороне тенге

Одно из объяснений устойчивости национальной валюты – благоприятная ситуация на нефтяном рынке.

Экономист Руслан Султанов обращает внимание, что за последнюю неделю Brent подорожала на 4,9%, со 109,55 до 114,94 доллара за баррель. Это максимальные значения за пять месяцев.

Одновременно российский рубль укрепился с 83,6 до 81,1 за доллар, а индекс американской валюты DXY практически не изменился. Таким образом, внешние обстоятельства преимущественно складывались в пользу тенге.

При этом снижение базовой ставки пока не сделало тенговые инструменты непривлекательными. Даже после октябрьского решения Нацбанка ставка составляет 15,75% при годовой инфляции 9,3%. Разница достигает 6,45 процентного пункта.

"Тенге завершил неделю сильнее, чем начал, несмотря на снижение базовой ставки. Устойчивость курса будет зависеть от того, насколько нефтяная выручка и привлекательность тенговых инструментов смогут компенсировать изменения внутреннего спроса на валюту". Руслан Султанов

Американские банки поспорили о ставке в Казахстане

Дальнейшие перспективы курса тенге во многом зависят от того, продолжит ли Нацбанк снижать базовую ставку.

Как следует из обзора экономиста Эльдара Шамсутдинова, аналитики двух крупнейших американских финансовых групп, Goldman Sachs и JPMorgan Chase (совокупные активы которых превышают 7 трлн долларов. – Прим. ред.), разошлись в прогнозах политики регулятора.

"НБРК снизил базовую ставку на 50 б. п., до 15,75%, в соответствии с нашим прогнозом. Однако это решение оказалось неожиданно мягким по сравнению с консенсус-прогнозом, предполагавшим снижение на 25 б. п.", – отмечают аналитики Goldman Sachs.

Банк полагает, что замедление инфляции позволит Нацбанку продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Его прогноз на конец 2026 года – базовая ставка 15,25%. Это предполагает еще одно снижение на 0,5 процентного пункта.

JP Morgan оценивает перспективы осторожнее. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в октябре составит 9,4-9,5%, несколько превысив сентябрьский показатель 9,3%.

"В таком случае НБК, скорее всего, сохранит ставку без изменений до первого квартала 2027 года. Тем не менее нельзя исключать еще одного снижения на 25 б. п., если рост цен на услуги с рыночным ценообразованием и продукты питания окажется ниже ожиданий, общая инфляция приблизится к 9%, а инфляционные ожидания продолжат снижаться в направлении 11%", – говорится в оценке JP Morgan.

Сам Нацбанк придерживается еще более сдержанной позиции. В своем решении регулятор указал, что вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остается низкой. Причина – риск ускорения инфляции в четвертом квартале, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого года по коммунальным тарифам.

Финансисты переписали прогнозы на три года

На фоне перманентного снижения базовой ставки профессиональные участники финансового рынка стали заметно оптимистичнее оценивать перспективы тенге.

Согласно октябрьскому макроэкономическому опросу Национального банка, 14 экспертных организаций пересмотрели медианные прогнозы среднегодового курса доллара сразу на три года:

2026 год: 479 тенге вместо прежних 490 тенге.

2027 год: 499,6 тенге вместо 516,2 тенге.

2028 год: 527,1 тенге вместо 562,2 тенге.

Наиболее значительно изменились ожидания на 2028 год. Прогнозируемый курс доллара снизился на 35,1 тенге, или на 6,2%.

Ранее мы сообщили, что совокупный прогноз отечественных и зарубежных аналитиков не предполагает резкого изменения валютных курсов в 2026 году.