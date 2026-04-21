Расходы казахстанцев растут быстрее, чем доходы – аналитики

Доходы казахстанцев показали активный рост. За 2025-й они увеличились на 9,2% и достигли 1,5 миллиона тенге за год. При этом расходы выросли на 9,9%, до 1,3 миллиона. Получается, доходы не формируют финансовую подушку, почти все деньги уходят на покупки и другие траты, сообщает Zakon.kz.

Формально за период с января по декабрь прошлого года доходы населения Казахстана превышали расходы на 12,6% против 13,4% за аналогичный период 2024-го. Впрочем, в некоторых регионах этот баланс был нарушен или находился на критически низком уровне, отмечают аналитики Finprom.kz.

Максимальные доходы за 2025 год зафиксированы в Астане и Карагандинской области – по 2 млн тенге на человека, в Алматы – 1,9 млн. В то же время в Туркестанской области этот показатель составлял всего 922 тысячи тенге, то есть разрыв превышал двукратный уровень.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в области Жетысу, где расходы населения обогнали доходы почти на 6%, что означает прямое "проедание" зарплаты. Правда, это единственный регион с отрицательным значением.

На грани находились Жамбылская область, где запас прочности практически отсутствовал, доходы превышали расходы лишь на 0,9%, и Павлодарский регион с положительной разницей в 2%.

Лучше всего обстояли дела у жителей Костанайской и Западно-Казахстанской областей. У них доходы превышали расходы на 31,9% и на 30,9% соответственно.

Основным источником дохода у наших граждан в прошлом году была работа по найму – 66,7%, против 66,1% в 2024-м. Это свидетельствует об усилении зависимости населения от рынка труда и снижении стабильности прочих проектов, приносящих деньги. Любые шоки в занятости напрямую отражаются на уровне жизни, поясняют специалисты.

Не менее показательная динамика – уменьшение доли доходов от предпринимательства и самозанятости: с 9,1% до 8,2%. Это прямой индикатор стагнации малого бизнеса и ухудшения условий для самостоятельного заработка. Значит, экономика теряет один из ключевых драйверов гибкости и роста доходов.

А вот роль государства усиливается. Доля пенсий увеличилась с 16,5% до 17,9%. Социальные трансферты в целом росли быстрее, чем доходы от труда, что означает смещение структуры в сторону бюджетной поддержки. При этом доля пособий даже сократилась: с 3,9% до 3,5%.

Дополнительные источники дохода продолжают деградировать. Текущая динамика носит негативный характер. Формальный рост показателя полностью поглощается опережающим ростом расходов. К тому же существенная часть казахстанцев ежемесячно выплачивает потребительские кредиты. Выходит, граждане "проедают" доходы, теряя доступ к инструментам накопления и повышению качества жизни.

